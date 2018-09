Derfor takket Stig-André Berge aldri faren etter OL-bronsen

I premieren på Skavlan på TV 2, velger han å dele historien som til nå har vært ukjent for det norske publikum.

Etter at han vant OL-bronse i Rio de Janeiro sommeren 2016, uttalte han at han gjorde det for sin mor. Hun døde av kreft i januar samme år, og fikk aldri se sønnen lykkes helt i toppen internasjonalt. For Berge har familien betydd alt i arbeidet mot verdenstoppen.

Hvorfor Stig-André ikke nevnte faren, som hadde vært hans trener og mentor i alle år, har til nå vært ukjent for de aller fleste.

Toastmaster Berge

6. juni 2015 satt Stig Andre Berge i en kirke. Han skulle være toastmaster i et bryllup, og like før han skulle inn i kirken kom nyheten om at det hadde skjedd et drap i Oslo.

En kvinne var drept i Berges nabolag på Rødtvedt i Oslo. Også faren og hans kone - Berges stemor - gjennom 15 år bodde der.

– I og med at jeg var på vei inn i kirken hadde jeg ikke tid til å sjekke det, så jeg fikk broren min til å sjekke opp litt mens jeg satt inne i kirken, forteller Berge.

Mens han fulgte bryllupet i kirken og forberedte seg på oppdraget som toastmaster, kom tekstmeldingen fra broren.

Drapet hadde skjedd i farens bolig, 50 meter unna Berge og konas hjem.

– Jeg sendte meldinger med broren min frem og tilbake. Så fikk jeg vite at det var kona til pappa som var død og at det var pappa som var mistenkt. Han var tatt med til sykehus fordi han hadde forsøkt å ta sitt eget liv også, forteller Berge åpenhjertig.

Faren, som i alle år hadde vært en svært viktig person for Berge, men som etter bruddet med bryterens mor hadde blitt litt mer distansert, erkjente og ble senere dømt for drapet på sin pleietrengende kone. Kona hadde i 2013 blitt lam fra livet og ned etter en mislykket ryggoperasjon.

Ingen merket noe

Midt i sjokket og tragedien begynner tankene å kverne. Mens han sitter i kirkebenken må han ta et valg.

– Jeg ble sånn «hva gjør jeg nå?». Jeg skulle være toastmaster og kunne enten stikke av og ødelegge dagen for ekstremt mange, eller så kunne jeg bruke teknikken fra idretten der jeg har lært hvordan jeg skal takle motgang, forteller Berge.

Berge valgte det siste og bestemte seg for å gjennomføre oppdraget som toastmaster. Ingen skulle få vite hva som hadde skjedd.

– Jeg fullførte hele dagen og det var faktisk ingen som merket noe på meg, sier Berge.