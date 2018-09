Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, bekrefter at Tel Aviv skal være arrangørbyen for Eurovision Song Contest neste år.

De bekrefter også datoene for de forskjellige finalene som blir holdt i Expo Tel Aviv:

Semifinaler: 14. og 16. mai

Finalen: 18. mai

«Toy»

I mai i år vant den israelske forhåndsfavoritten Netta med «Toy» i Lisboa i Portugal.

På 70- og 90-tallet ble Eurovision-finalen arrangert i Jerusalem, derfor trodde mange at det samme skulle skje i år.

Statsminister Benjamin Netanyahu var blant dem som ønsket Jerusalem som arrangørby, men han skal ikke ha fått det som han vil.

Under kan du se gratulasjonen der han også skriver: «Jerusalem til neste år»

נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12. mai 2018

Forventer garanter

Frank-Dieter Freiling sitter i styret i Eurovision Song Contest Reference Group.

På sangkonkurransens nettsider skriver han:

«Vi forventer å motta garantier fra statsministeren denne uken med hensyn til sikkerhet og fri bevegelighet for alle som kommer til arrangementet. Disse garantiene er avgjørende for at vi skal kunne gå videre med planleggingen av arrangementet for å sikre sikkerheten til besøkende og opprettholde Eurovision Song Contest-verdiene av mangfold og inkludering.»