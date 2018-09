– Truer med å drepe barna hvis de ikke prostituerer seg

De tre kvinnene i kvadraturen har jobbet i Oslo i en årrekke.

Hun reagerer fordi hun er redd for å bli gjenkjent. Mange som jobber på gata i Oslo forteller ikke familien hva de driver med i Norge. De har gjerne dekkhistorier om at de jobber med renhold eller på en bar, forteller politimennene.

En annen kvinne som står nederst i Karl Johan forsøker å få seg jobb som renholder på et hotell i Oslo. Hun orker ikke mer av livet på gata, og hun ønsker å få en registrert inntekt. På den måte håper hun å kunne få familien sin til Norge.

Får grove trusler

En annen grunn til at avdelingen for organisert kriminalitet ikke jager sexkjøpere, er at de forsøker å etablere et tillitsforhold til kvinnene. Betjentene som vi følger, virker å kjenne så godt som alle de prostituerte og hvilken bakgrunn de har.

Dette mener de er et viktig virkemiddel for å avdekke bakmenn, noe som er en krevende jobb. Noen av kvinnene er gift med bakmennene sine, og ifølge politiet er det enkelte som ikke selv forstår at de blir utnyttet.

– Hensikten med å etablere tett kontakt og et tillitsforhold med kvinnene, er at det skal skal være kort vei til oss hvis de bestemmer seg for å anmelde bakmennene sine. Da skal vi iverksette tiltak umiddelbart, forklarer den ene betjenten.

Ingen vet med sikkerhet hvor mange som er ofre for menneskehandel hvert år.

ROSA, som er et hjelpetilbud til kvinnene, var i fjor i kontakt med 45 kvinner som de mener var ofre for menneskehandel. Av disse valgte bare 17 å anmelde sakene til politiet.

– Bakgrunnen for at ikke flere anmelder skyldes trusler i hjemlandet. Vi har et eksempel på en kvinne som var på krisesenter da hun fikk beskjed om å gå tilbake på gata. Hvis ikke ville barnet hennes bli drept.

– Det er ingen tvil om at trusselen var reell, og hun valgte å dra. Det er en forferdelig situasjon å havne i, sier leder i ROSA, Mildrid Mikkelsen.

Mildrid Mikkelsen, daglig leder i ROSA, som er et hjelpetilbud til kvinnene.

– Viser viktigheten

John Magnus Løkenflaen, seksjonsleder for etterforskning av organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, mener tallene til ROSA underbygger viktigheten av å jobbe aktivt mot miljøene.

– Vi mener det er viktig å skape dialog og tillit, og at vi kanskje gjennom dette arbeidet kan avdekke potensielle ofre for menneskehandel, sier han.

Løkenflaen understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom politi og hjelpeorganisasjoner.

– Vi mener at denne tilnærmingen hvor vi både driver oppsøkende virksomhet og etterforsker straffesaker er en god kombinasjon for å drive koordinert og god innsats innen menneskehandelfeltet i Oslo.

John Magnus Løkenflaen, seksjonsleder for etterforskning av organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Kvinner fra tre land

Politiet forklarer at én bakmann sjelden kontrollerer flere jenter, noe som var mer vanlig tidligere.

– Bakmennene har lært av straffesaker som har vært i retten. De vet at sannsynligheten for å bli tatt, øker i takt med antall jenter de har. Derfor holder de seg til få kvinner, sier en av spanerne.

Politiet bekrefter av vold og grove trusler brukes aktivt for å kontrollere kvinnene.

Den yngste prostituerte på utemarkedet i Oslo er 19 år gammel. Hun var 18 år og fem dager da hun kom, ifølge politiet.

Brorparten av de prostituerte kommer fra noen av Europas fattigste land: Bulgaria, Albania og Romania. Kvinnene fra Nigeria er så godt som borte nå.

Slik opererer de

De fleste prostituerte i Oslo jobber ikke på gata. Politiet anslår at rundt 20 prosent tilhører utemarkedet, mens det store flertallet holder til på innemarkedet. Disse kvinnene opererer fra leiligheter og hotellrom.

Virksomheten i det lukkede rom gjør det vanskeligere for politiet å holde oversikten.

Plattformene for sexkjøp fra prostituerte som jobber innendørs er hovedsakelig sosiale medier og særlig én populær nettside. På nettstedet legger kvinnene ut annonser med bilder av seg selv og inngående detaljer.

Dette er intime detaljer som flere av de prostituerte deler på sine profiler.

De skriver blant annet om rutiner for intimbarbering, høyde, vekt, alder, hvorvidt de røyker eller ei og en liten tekst om seg selv. Kvinnene opplyser også om hvilke tjenester de tilbyr og hva disse koster.

– Virksomheten som foregår er like fullt organisert, men det er vanskeligere for politiet og hjelpeapparatet å nå dem, sier Mildrid Mikkelsen i ROSA.

Får midler

Hun forteller at mange av kvinnene flyttes fra by til by, fra land til land. I den grenseoverskridende kriminaliteten samarbeider Kripos med både Interpol og Europol. I tillegg samarbeider norsk politi med enkeltland i konkrete saker.

Her til lands har politiet fått midler fra regjeringen til å etablere egne menneskehandelenheter i samtlige politidistrikter. De skal være på plass innen året er omme.

– Dette viser at vi har et behov for å organisere politiet på en annen og tøffere måte med flere ressurser, slår justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) fast.

Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: NTB Scanpix

– Svært krevende

– Hva tenker du om tallene fra Rosa viser at bare 17 av 45 ofre for menneskehandel valgte å anmelde?

– Vårt mål er at alle skal anmelde, men det er ekstremt vanskelige saker. Kvinnene kan være utsatt for vold og trusler. Dessuten kommer mange fra land der man ikke stoler på politiet og andre myndigheter, sier han.

Wara legger ikke skjul på at det er svært krevende å etterforske og avdekke bakmenn i menneskehandelsaker. Han håper at nye og dedikerte grupper i alle politidistriktene vil føre til at flere bakmenn blir tatt.

– Er etableringen av egne grupper i alle politidistrikter en erkjennelse av at dere ikke har gjort nok?

– Det er en erkjennelse av at det på dette feltet er en del mørketall fordi ikke alle anmeldelser forbrytelsen. Da må vi være mer aktive.