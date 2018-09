Storbritannia siktet i forrige uke to menn, Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, for å ha forsøkt å drepe den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia med nervegiften novitsjok i Salisbury i mars.

I et intervju med den statskontrollerte russiske nyhetskanalen RT sier de at de kom til Salisbury 3. mars og prøvde å spasere i byen, men orket ikke fordi det lå så mye snø i gatene.

– Selvsagt dro vi dit for å se Stonehenge og Old Sarum, men vi kunne ikke gjøre det fordi det var gjørme og slaps overalt. Byen var dekket av dette slapset. Vi ble våte og tok første tog tilbake til London, sier de til RT.

De anslår at de ikke tilbrakte mer enn en time i Salisbury. Bosjirov sier det er mulig de var i nærheten av Skripals hus, men at de ikke vet hvor det ligger.

Dagen etter, 4. mars, hadde snøen smeltet, og de dro tilbake for å oppleve severdighetene.

HEVDER DE VAR PÅ SNARVISITT: Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov går langs Fisherton Road i Salisbury 4. mars. (Metropolitan Police via AP, File)

Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i mars i år. Det viste seg etter hvert at de to hadde blitt eksponert for nervegiften novitsjok.

Ifølge britisk politi påførte de to russerne trolig nervegiften på håndtaket på inngangsdøren i Skripals hus.

Britiske myndigheter mener de to mennene etter alt å dømme er agenter fra den russiske militære etterretningstjenesten GRU. Russlands president Vladimir Putin avviste onsdag dette og sa at de to mennene er sivile.

Mennene sier til RT at de er redde for å gå ut etter at siktelsen mot dem ble kjent.

– Når livet ditt blir snudd opp ned, vet du ikke hva du skal gjøre eller hvor du skal dra. Vi er redde for å gå ut, vi frykter for våre liv og livene til de vi er glad i, sier Bosjirov.

De to avviser kategorisk at de hadde med seg novitsjok eller noen annen gift med seg.

