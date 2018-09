TV 2-reporter provosert over promillesak – drakk seg like full som Tottenham-stjernen

Skarpaas mener det er oppsiktsvekkende at Lloris valgte å sette seg i bilen med en slik promille.

– Jeg leser om Hugo Lloris, som til tross for at han er tatt med skyhøy promille, slipper unna med en halv ukelønn i bot og inndragelse av førerkortet i 20 måneder. Tottenham lar han beholde kapteinsbindet, manageren er mest opptatt av å glatte over det hele, og det eneste fotballfans tilsynelatende er opptatt av, er om han spiller mot Liverpool lørdag. Hallo! Fyren var dritings, han har spydd ned sin egen bil!

– Reaksjonene provoserer meg fordi mannen har gjort noe som er dritfarlig. Det er dødsfarlig, folk dør av dette! Og det er dessverre ganske så klassisk for fotball. It’s only rock ‘roll. En del av superstjernepakken. Det provoserer meg. Men kanskje handler det om mangel på bevissthet og kunnskap? Derfor har jeg lyst til å finne hva det vil si å ha en så høy promille. Hva er tilstanden - og hvilen fare utsetter du deg selv og dine medtrafikanter for?

– Det er enda sykere når man har målt det selv. Man er ute i stand til å ta vare på seg selv, og i hvert fall ikke i stand til å ta hensyn til medtrafikkanter, sier han.

Reporteren forteller dagen etter opptak at han slet med søvnen etter eksperimentet.

– I dag er formen forferdelig dårlig, innrømmer han.​

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen håper at innslaget til Skarpaas kan bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen rundt promillekjøring.

– Noen ganger må vi tørre å ta i bruk uvanlige virkemidler for å få leserne til å stoppe opp ved en sak. Fotballstjerner er forbilder for millioner mennesker verden over og promillekjøring er en svært alvorlig sak som kan få fatale konsekvenser. Kan vi bidra til økt bevissthet og kunnskap, den faktiske tilstanden bak de tørre, og for de fleste intetsigende tallene 1,5-1,8 promille, er det verdt forsøket, sier Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Ville blitt kastet i fengsel i Norge

UP-sjef Karlsen forteller at kjøring i ruspåvirket tilstand er et kjempestort problem.

– Vi beregner at hver tredje eller hver fjerde person som omkommer i trafikken skyldes ruspåvirket kjøring. I tillegg er det mange som blir hardt skadet. Hvert år blir 25-30 personer drept i trafikken fordi noen kjører i fylla.

​I Norge ville Lloris blitt kastet i fengsel.

– Man mister førerretten for en god del år, mister alle forsikringsrettigheter og får en ubetinget fengselsstraff. Hvor lang tid man får i fengsel vil være en konkret vurdering som påtalemyndigheten og domstolen gjør, men det blir åpenbart en lengre ubetinget fengselsstraff i Norge med det promillenivået. Det er en svært graverende og fryktelig egoistisk handling, sier Karlsen.

Han forklarer hvordan politiet går frem ved mistanke om promillekjøring.

– Vi tar blåseprøver med alkometer og bevissikrer gjennom luft- eller blodprøver. Vi har også instrumenter som måler spytt. Det indikerer og avslører om man har inntatt medikamenter eller narkotika. Vi har effektive metoder her i landet, sier han.

Redaksjonen anmerker: TV 2 gjennomførte denne reportasjen under kontrollerte former og i henhold til norsk lovverk. Reporterens sikkerhet og helse var godt ivaretatt underveis og etter eksperimentet.