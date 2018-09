– Etter debatten som oppsto etter partilederdebatten kan vi konstatere at vi ikke ble forstått. Vi kommer derfor til å utvikle vår journalistikk for å leve opp til demokratiparagrafen, sier programdirektør i SVT, Jan Helin, til Expressen.

Diskusjonen kom opp etter at SVT på direkten gikk ut og tok formelt avstand fra en uttalelse gitt av SD-leder Jimmie Åkesson to dager før valget.

Bakgrunn: Denne uttalelsen ble for hard kost for SVT.

Ansvarlig redaktør for SVTs valgprogram, Eva Landahl, forklarte til TV 2 at det svenske regelverket krever at man skal ta avstand når noen omtaler en folkegruppe i nedsettende ordlag. Kanalen nektet dermed å gi SD en unnskyldning etter et oppvaskmøte dagen etter.

I Sveriges naboland Finland, Danmark og Norge vakte SVT-praksisen oppsikt, og nå har SVT tatt noen runder med seg selv. Kanalen tar selvkritikk for måten saken ble håndtert, og de har trukket den konklusjon at de må legge type markeringer til side.

«Vi oppfattes i beste fall som redde. I verste fall som partiske mot et parti. På den måten ble vi effektivt utnyttet som ensidig politisk motpart», skriver Helin i Dagens Nyheter.