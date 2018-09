Det finnes knapt noen aktører i bilbransjen som er flinkere til å skaffe seg overskrifter enn Tesla.

Sjefen sjøl, Elon Musk, har vist seg å være en svært effektiv PR-maskin. Ikke alle stuntene har vært like vellykket, riktignok. Da han gikk ut og sa at han skulle bygge en mikroubåt som kunne hjelpe barna som satt fast i en gruve i Thailand, ble det bråk. Mange mente han utnyttet en tragisk situasjon.

Nå vil han imidlertid hjelpe, igjen. Denne gangen i forbindelse med orkanen Florence på østkysten av USA. Ekstremværet fryktes å kunne gjøre store skader. Mange vil derfor evakuere, og enkelte Tesla-eierne får en ekstra boost til akkurat det.

Trådløs oppdatering

Det er nettstedet Triangletesla.org som forteller dette. Det er en uavhengig nettside opprettet av en gruppe Tesla-eiere i Nord- og Sør Carolina. Med andre ord: Det er ikke Tesla eller Elon Musk som har sluppet informasjonen, denne gangen.

På nettsiden står det altså at Tesla vil frigjøre ekstra batterikapasitet på enkelte modeller, der dette i utgangspunktet er låst gjennom software. Det gjelder en del Model S 60- og Model S 70-modeller.

Alt skjer trådløst via oppdateringer på internett.

Tesla åpner også for hurtiglading, på de modellene som ikke har denne muligheten.

Den økte batterikapasitet og mulighet for hurtigladning vil være tilgjengelig "en periode ut i oktober", heter det.

Triangle Tesla har forøvrig masse annen informasjon som kan være nyttig for Tesla-eiere i utsatte områder. De opplyser blant annet om det er kø på aktuelle superladestasjoner og hvordan man bør kjøre for å sikre best mulig rekkevidde.

Ikke første gang

Orkanen Florence er ikke første gang Tesla tar slike grep.



De gjorde nemlig det samme i forbindelse med Orkanen Irma.

Bakgrunnen for disse tiltakene er naturligvis at det kan være en større utfordring å kjøre langt med en elbil, enn med en vanlig diesel- eller bensinbil.



