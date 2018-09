Se Watford - Manchester United på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag kl. 18.30

Watford har vært Premier Leagues store overraskelse denne sesongen og ligger på tredjeplass med full pott etter de fire første rundene.

Kaptein Troy Deeney har vært en stor bidragsyter til dette. Før sesongen tok 30-åringen seg selv i nakken. Nå har han gått ned i vekt og virker skarpere enn på svært lenge.

– Jeg har trappet en hel del ned på brød, sukker, melk og ikke minst alkohol. Jeg har dessuten trent smartere og lært at jeg ikke kan putte i meg det jeg vil, sier Deeney i et intervju med .

Engelskmannen legger heller ikke skjul på at han har levd et liv med pub-besøk og stort inntak av alkohol.

– Jeg er en person som ikke drikker en eller to øl, men 15. Nå drikker jeg nesten ingenting, eller velger de riktige tidene til å slå meg løs med kameratene mine.

– Tidligere drakk jeg etter kampene fordi jeg tenkte at det var lenge til neste kamp. Da var jeg ikke smart nok til å forstå at om jeg spilte lørdag, så er søndag og mandag de viktigste dagen når det kommer til restitusjon.

Deeney ble også tema i forrige episode av TV 2s Premier League-podkast. Simen Stamsø Møller mener kraftspissen er perfekt for dette Watford-laget.

– Troy Deeney passer sånn inn. Hver gang jeg ser ham spille, så tenker jeg «yes, herlig at man kan se sånn ut og spille i Premier League». Og ikke bare spiller han, han scorer mål mot de beste lagene og slår de beste lagene, sa TV 2s kommentator- og ekspert.

Kasper Wikestad fortalte også om kostholdseksperten som er inne og gjør underverker med Deeney, men refererte også til spissens humoristiske side.

– De klargjør og måler absolutt alle måltidene han spiser hver eneste dag. Allikevel så hørte jeg at han spøkte med at intervjuene etter kampen sist måtte være raske, fordi han skulle drikke øl. Jeg vet ikke om det bare var imaget, lo Wikestad i podkasten.

I BBC-intervjuet røper Deeney at manager Javier Gracia har involvert seg i klubbens bøtesystem. Spillerne bestemmer reglene, men Gracia bestemmer beløpet.

– Den verste er at vi må betale 100 pund (knapt 1100 kroner) per minutt man er for sein. Man kan jo sitte fast på motorveien, og da går klokken fort, humrer spissen.

30-åringen står med to mål på de fire første oppgjørene i Premier League. Lørdag kveld satser han på nye fulltreffere når Watford tar imot Manchester United hjemme på Vicarage Road.