Fant savnede Arjens kajakk – venner stiller spørsmål ved mystisk telefonbruk

Politiet understreker at de ikke har sikker informasjon om det er 47-åringen som har brukt sin egen telefon i Stavanger, men opplyser at de to telefonnumrene som hører til SIM-kortene, er knyttet til Kamphuis.

Venner stiller spørsmål

TV 2 har torsdag vært i kontakt med venner av den savnede 47-åringen, som opplyser at Kamphuis tidligere har bodd i Berlin, og at det derfor ikke er rart at han kan ha vært i besittelse av et tysk SIM-kort.

Men de synes det er rart hvis han brukte smarttelefonen sin, ettersom den er utstyrt med to SIM-kort som følgelig ville gi to forskjellige IMEI-numre, som om to forskjellige telefoner var i bruk.

​De lurer på hvorfor 47-åringen byttet SIM-kort, og er dessuten sikre på at at sikkerhetseksperten ikke pleide å bruke fingeravtrykksleseren for å låse opp smarttelefonen som han eide.

En av Arjens venner, som ønsker å være anonym, sier til TV 2 at de ikke føler seg sikre på at det faktisk var Arjens telefon som ga utslag i Rogaland ti dager etter siste observasjon av ham i Nordland:

– Nå som noen av eiendelene hans er funnet, spør vi oss: Var det i det hele tatt telefonen hans som ble slått på?