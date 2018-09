Den tidligere håndballstjernen Frank Løke (38) har til nå skapt mye liv og røre på parketten i Skal vi danse.

Denne uken ble det overskrifter da Skal vi danse-deltageren harselerte med dommerne på Instagram, etter at han ble belønnet med fattige 17 poeng for sin innsats.

Stor i kjeften

Nå mener bookmakere at han er for stor i kjeften i forhold til det han har klart å prestere i programmet. Derfor vil Frank nå være enda mer kreativ for å overleve bookmakernes spådommer.

Borat-antrekket han har tenkt å stille i, har han tidligere brukt under Bergen City Marathon og i tillegg syklet 43 mil i.

MANKINI: Frank Løke poserer med sitt glamorøse Mankini-kostyme. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

– Det hadde vært moro å fått med antrekket inn i Cha-cha-cha-dansen vår på lørdag. Jeg prøver å få godkjent denne ideén til Tone, hun er profesjonell og jeg er en klovn, kanskje vi klarer en miks så det blir spennende og se hva det blir til, sier Frank Løke til TV 2.

Tar Frank i forsvar

Dansepartner Tone Jacobsen er ikke helt overbevist over forslaget til Frank. Hun synes det er gøy å danse med Frank og håper ikke at folk tar seg nær av spilloppene hans.

– Jeg ser en helt annen Frank Løke enn det de fleste andre ser. Jeg ser humoren i det og han mener ikke noe vondt med det. Jeg var litt bekymret for at det skulle bli mye krangling mellom oss, men har er veldig medgjørlig, sier Tone Jacobsen.

Humor og satiré

Frank Løke har provosert mange i tv-ruta, både i Farmen og nå i Skal vi danse. Han håper at TV-seerne synes det er gøy å se han på dansegulvet – enten i bastskjørt eller i Borat-drakt

– Jeg driver mye med humor og satiré i min hverdag. Jeg vet at dette ikke appelerer til alle, men ser du humoren i det, så tror jeg man kan le veldig godt av det, avslutter Løke.