En mann fra Lillehammer i 60-årene lå innlagt på sykehuset, og natt til onsdag fikk mannens oppnevnte pårørende beskjed om at han var død.

Resten av familien mottok budskapet onsdag morgen.

Men like etterpå fikk familien en ny beskjed fra sykehuset: Mannen i 60-årene var likevel ikke død.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Sykehuset beklager

Avdelingsoverlege Ole Jonas Rolstad ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet i Lillehammer innrømmer at sykehuset har begått en alvorlig feil.

– Sykehuset beklager dette på det sterkeste, og har også beklaget overfor de pårørende. Saken er også varslet i sykehusets avvikssystem, opplyser han til TV 2.

Rolstad sier til at feilen skyldes en menneskelig svikt. Det viste seg at sykehuset hadde forvekslet mannen med en annen som døde natt til onsdag, som hadde nesten samme navn.

Avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet i Lillehammer, Ole Jonas Rolstad. Foto: Sykehuset Innlandet

– Vi har klare rutiner for varsling av pårørende, men i dette tilfellet var det en menneskelig svikt. Vi oppdaget raskt feilen, og forklarte og beklaget det som hadde skjedd overfor de pårørende, sier han.

Satt og drakk kaffe

Avisen GD har snakket med Lillehammer-mannens familie som mottok det feilaktige dødsbudskapet.

– Faren min fortalte at onkelen min døde klokken fire i natt. Det kom som en overraskelse på oss, for han var jo ikke så syk, sier familiemedlemmet, som står frem anonymt, til lokalavisen.

Etter at familien mottok det triste budskapet, kom det like etter en kontrabeskjed. Da sa sykehuset at mannen satt oppe og drakk kaffe, og likevel ikke var død.

– Det er ganske sykt at noe sånt kan skje. Når det først har skjedd, tenker man jo på at det er viktig å ta vare på mennesker mens man har dem her, sier familiemedlemmet til avisen.