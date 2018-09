Saken startet høsten 2016. En mann i 20-årene var aktiv i en gruppe på Snapchat, og via denne kom han i kontakt med en mindreårig jente.

En dag la jenta og en venninne av henne ut en mystory-melding der de ba noen om å sende over én krone på Vipps. De trengte krona for å ta bussen. Da svarte mannen «Hva får jeg for det?».

Deretter spurte mannen om å få et bilde av henne mot betaling. Etter noe diskusjon sendte hun først et bilde av seg selv i undertøy. Dette fikk jenta 100 eller 200 kroner for.

Det kommer frem i en dom fra Larvik tingrett. Dommen ble først omtalt av Østlands-Posten.

Fikk 3500 kroner

Utover høsten i 2016 sendte jenta flere bilder og noen videoer av seg selv til mannen. Hun var delvis naken, og noen av bildene viste at hun onanerte. Hun fikk penger for hvert bilde hun sendte.

Ifølge dommen skal betalingen ha variert etter hva slags type bilde eller video det var. I løpet av høsten 2016 sendte han henne 3500 kroner. Den unge jenta hadde i bankkonto, så pengene ble sendt til en venninne via Vipps. Venninnen sørget for å overlevere pengene til offeret.

Hun skal selv, ved enkelte anledninger, ha tilbudt seg å sende lettkledd-bilder mot betaling.

Ved et tilfelle skal mannen ha spurt om de skulle møtes for å ha sex, men det ønsket ikke jenta.

– Visste ikke om alderen deres

Mannen kom også i kontakt med en annen jente via Snapchat. Ifølge dommen sendte hun ham minst ett bilde mot betaling.

I dommen heter det at «Han forledet jentene til å sende bildene av seg selv ved å tilby betaling for dette. Han visste at de begge trengte penger og var villige til å gjøre ting for å få penger».

Da politiet gikk gjennom mannens mobiltelefon og datamaskin fant de flere tusen bilder. Ni av disse er av den mindreårige jenta han først kom i kontakt med.

Mannen har erkjent de faktiske forholdene, men har forklart at han ikke visste hvor gamle jentene var. Han antok at de var 16 år. Retten bemerker at han ikke selv spurte hvor gamle jentene var. De mener også at han burde reagert på at det ene offeret ikke hadde bankkonto.

Han ble dømt til 75 dagers fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget. Mannens advokat, Christofer Arnø, opplyser til TV 2 at mannen har bestemt seg for å anke over straffeutmålingen.