Mandag er det duket for lokalderby på sørkysten av England, når Moi Elyounoussi og hans Southampton møter Brighton.

Nordmannen skal der jakte sin første scoring for sin nye klubb, og inspireres av TV 2-kommentator Kasper Wikestads rosende ord og tips om ti Moi-scoringer i Premier League denne sesongen, levert i forrige rundes versjon av TV 2s Premier League-podkast.

– Jeg har det i meg. Jeg er vant til å score tosifret antall mål hver sesong. Så er det klart at Premier League er noe helt annet enn hva jeg er vant med fra tidligere, men jeg bør ha mer enn ti målpoeng i hvert fall. Det har vært litt stang ut, og så får vi håpe at det snur.

– Har du satt deg et personlig mål for sesongen?

– Jeg skal bidra mest mulig, og tenker at et tosifret antall målpoeng bør være et mål jeg kan nå, sier Elyounoussi.

Hans beskrivelser av «stang ut» er ikke bare et bilde, men faktisk gjengivelse av tingenes tilstand så langt denne Premier League-høsten. I løpet av sine 170 første minutter på engelsk fotballs øverste nivå, har nordmannen hatt seks skudd på mål, tvunget keepere til gode redninger og truffet metallet ved en anledning, og også vært nære ved å levere målgivende pasninger i andre situasjoner.

– Det er sånne kamper man elsker å spille

Mandag er det Brighton som står på motsatt banehalvdel, i det som for Moi er det første møtet med lokaloppgjør i engelsk fotball. Han tar imidlertid med seg erfaringene fra tilsvarende kamper i både Sveits (Basel mot Grasshoppers og FC Zürich) og Norge (Sarpsborg 08 mot Fredrikstad) i forberedelsene til mandagens kamp.

– Vi går inn i kampen som alle kamper, og prøver å vinne kampen. Så vet vi at det kommer til å bli dueller og trøkk både på banen og på tribunen. Det er sånne kamper man elsker å spille, så jeg gleder meg veldig til den kampen.

– Og så er det vel kanskje i slike kamper det er deilig å score sitt første mål for en ny klubb også?

– Ja, det hadde ikke vært feil det, avslutter Elyounoussi.

