Kripos skriver i en pressemelding torsdag at flere hundre tusen over hele verden har lastet ned det de tror er overgrepsvideoer av barn, men som egentlig er falske filer fra politiet.

I filen ligger det en advarsel til personen som laster ned filen.

– Du har lastet ned denne filen fra en av politiets datamaskiner. Vi vet nå muligens din IP-adresse, brukernavn, din søkerhistorikk og dine delte filer, sier politioverbetjent i Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen, i videoen.

Hver dag laster politiet opp 20.000 filer på ulike fildelingsnettverk.

Bruker samme navn

Filene har samme navn som ekte overgrepsmateriale og angir at de inneholder seksuelle overgrep av barn.

– Målet er at de skal føle på seg at det er en økt fare for å bli tatt og forebygge mot straffbare handlinger, sier Ludvigsen til TV 2.

Kampanjen heter Police2Peer og er et samarbeid med Europol.

– I de fleste land har man klart å ta overgripere, men det er så mange og vi drukner i informasjoner om dette, men har ikke ressurser nok til å få tatt alle.

Ludvigsen sier at politiet ikke vil godta at barn blir gjort til ofre gang på gang, ved at overgrepet mot dem deles blant brukere i fildelingsnettverk.

– Barn som har vært utsatt for overgrep og der overgrepet er dokumentert, har også krav på å bli beskyttet. Gjennom denne kampanjen gjør vi det helt klart at personer som utnytter barn, ikke kan føle seg trygge når de laster ned.

Over 15.000

Politioverbetjenten sier det i løpet av ett år er rundt 15.000 IP-adresser som laster ned overgrepsfiler fra nettet.

– Vi registrerer hvilken IP-adresse det er og hvor mye data har har blitt lastet ned. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange personer som skjuler seg bak de angivelige 15.000 IP-adressene fordi det kan være flere enheter på samme adresse, forklarer Ludvigsen.

Filmen viser også til en side som skal hjelpe personer med seksuell interesse for barn, slik at vedkommende kanskje ikke begynner å begå overgrep eller stanser overgrep de begår.

På ett og et halvt år har Kripos lastet ut mer enn 9 millioner filer til flere hundre tusen IP-adresser verden over, inklusive til de aller fleste kommuner i Norge.