– Må være forferdelig å spille mot ham

Se Stjernen-Storhamar på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo torsdag fra 18.50.

Hockeyfansen ble servert både spenning og overraskelser da Get-ligaen dro i gang i helgen.

I sesongens første kamp hadde nyopprykkede Ringerike null respekt for Frisk Asker, som ventes å kjempe helt i toppen av tabellen. Gjestene fra Hønefoss viste at de har brukt sommeren godt, og snudde Frisk Askers 4-2-ledelse til seier på straffeslag.

Hør sesongens første episode av «HOCKEYPRAT» her!

Både Vålerenga og Sparta hadde god kontroll i deres kamper mot henholdsvis Lillehammer og Stjernen, mens Henrik Holm spilte hovedrollen da Stavanger Oilers stakk av med alle poengene mot Storhamar.

Imponert over Thoresen og Holm

Totalt reddet Henrik Holm 41 av 42 skudd som kom imot, mens Storhamar-keeper Oskar Östlund slapp inn to av 15 skudd.

– Det hadde ikke blitt poeng uten Henrik Holm, som var kampens klart beste spiller. I tillegg fungerte kampplanen til Bjorkstrand. Stavanger skapte sjanser, og var gode på kontringer, sier Roy Kvatningen, som onsdag gjestet TV 2 sportens hockeypodcast.

NY PODCAST: Denne sesongen får du hockeypodcast med Jonas Bariås.

I sesongens første «​Hockeyprat» deler Kvatningen, som er redaktør og eier av hockeynettstedet nitten.no, og programleder Jonas Bariås sine inntrykk etter sesongens første fire kamper.

Duoen lar seg spesielt imponere av Storhamars store stjerne, Patrick Thoresen.

– Det må være forferdelig å spille mot han, fordi når du først oppfatter hvor han er og er på vei til å ta han igjen, da kommer pasningen motsatt vei, sier Bariås.

– Han er så komplett. Du kan godt kritisere han for ikke å ha nok fart, men du skal jobbe for å finne eksempler der det er merkbart. Han er for smart til at det hemmer han. Det er fantastisk at han skal spille en hel sesong for Storhamar, følger Kvatningen opp.

Ny sjanse mot Stjernen

Torsdag kveld får Thoresen og Storhamar en ny mulighet til å hente poeng.

I sesongens andre kamp reiser den regjerende serie- og Norgesmesteren til Fredrikstad for å måle krefter mot Stjernen, som tapte 1-5 mot erkerival Sparta i deres første kamp.

Oppgjøret ser du på TV 2 Sportskanalen, torsdag kl. 19.00!