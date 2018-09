Dette har fått kritikk etter valget i Sverige

Mandag ettermiddag ble det klart at en valgkrets i Västra Götaland rapporterte inn feil tall. I stedet for tallene for riksdagsvalget, rapporterte valgkretsen inn tallene for landstingsvalget.

Feilen påvirket mandatfordelingen, og da feilen ble oppdaget gikk ett mandat til Sverigedemokraterna fra Centerpartiet. Dette førte til at mandatfordelingen til de to blokkene Alliansen og de rødgrønne ble endret fra 143-144 til 142-144.

Onsdag ble det meldt at drøyt 1.100 stemmer fra et valgdistrikt i kommunen Höganäs var blitt feilregistrert, men dette skal ikke ha påvirket det samlede resultatet.

Kritikk fra valgobservatører

Utenlandske valgobservatører var kritiske til blant annet for synlige valgsedler og for tidlig åpnede forhåndsstemmer etter å ha observert valglokalene i Stockholm, melder SVT.

Observatørene var invitert av Svenskt internationellt liberalt centrum (Silc), og kom fra blant annet Ukraina, Aserbajdsjan og Russland.

I Sverige har hvert parti sin egen stemmeseddel, som i Norge, men sedlene ligger utenfor selve stemmeavlukket.

– De reagerte spesielt på hvor enkelt det var å se hva folk skulle stemme, da de fleste velgere plukket stemmesedler uten å skjule valget sitt, forteller visegeneralsekretær i Silc, Amanda Valentin, til SVT.

Valgforsker ved Universitetet i Oslo Bernt Aardal er også skeptisk til stemmeavlukkene.

Valgforsker ved Universitetet i Bergen, Bernt Aardal, er skeptisk til de svenske stemmeavlukkene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Når stemmesedlene ligger på utsiden av avlukkene er det en utfordring å holde hemmelige valg. Dette kan påvirke resultatene, men sannsynligvis er dette mer en teoretisk mulighet enn et faktisk problem, forteller Aardal til TV 2.

Kan bytte ut stemmesedler

Valgobservatørene var også kritiske til at konvoluttene forhåndsstemmene lå i ble åpnet mens valglokalene fremdeles var åpne, og før alle løse valgsedler og konvolutter var fjernet.

– Det er ikke bra for systemet at så mange åpnede konvolutter ligger i kartong etter kartong. I teorien kan noen bytte ut en stemmeseddel, sier Valentin.

Valentin mener nå at håndteringen av stemmesedler må endres.

Mistanker om valgfusk

Den svenske riksenheten for korrupsjon har fått inn et tyvetalls anmeldelser om mistenkt valgfusk i forbindelse med valget.

Riksenheten mot korrupsjon skal nå se nærmere på en muslimsk forsamlings tilbud om å gi 3000 stemmer til kommunens moderater, i bytte mot en ny moskétomt, melder Expressen.

– Det kan være et resultat av at folk kommer andre steder fra, der slike ting er mer vanlig. Jeg er ikke så overrasket. Det er ikke sikkert alle vet at det ikke er lov. Derfor er det viktig å avdekke når slike ting forekommer, mener Aardal.