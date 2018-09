Jimmie Åkesson om konflikten med svigermoren: – Jeg har ikke sett henne siden den gang

Dette setter Åkesson i en unik vippeposisjon. Han har sagt seg villig til å snakke med alle partier som kan love å gi SD reell innflytelse i politikken. Men så langt har ingen tatt imot Åkessons utstrakte - men krevende - hånd.

SD er mest kjent som et innvandringskritisk parti. Grunnsynet er nasjonalistisk og konservativt, og Åkessons ofte harde utsagn mot multikulturisme og innvandring.

– Kulturkrig

– Har dere bidratt til et polarisert Sverige?, spør Skavlan.

– Jeg tror alle har et ansvar for et polarisert Sverige. Vi sier jo ting som skiller seg fra det venstreliberale establissementet, sier Åkesson før han blir konfronterer med noe en partifelle, Mattias Karlsson, skrev på Facebook denne uken. Skavlan påpeker at det høres ut som utdrag fra en krigstale:

«... Vi har ikke valgt dette, men våre motstandere har tvunget oss inn i en eksistensiell kamp om vår kulturs og vår nasjons overlevelse. Det finnes bare to valg. Seier eller død...» står det i innlegget som ble lagt ut mandag, dagen etter valget.

Åkesson tar ikke avstand fra uttalelsen til sin partifelle:

– Det er jo sant. Det er en kulturkrig som pågår, sier han.