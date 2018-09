Over en periode det siste året har flere norske kjendiser mottatt e-poster og meldinger på Snapchat med grovt pornografisk innhold fra en ukjent person.

Artisten Carina Dahl (33) er en av dem.

– Jeg bruker mye sosiale medier for å kommunisere med mine følgere, og folk som hører på musikken min og alt jeg holder på meg, sier hun, og legger til:

– Men det er jo ikke dermed sagt at man skal akseptere å få så mange sinnssyke videoer og bilder tilsendt.

Sikter pistolen mot hodet

Flere av bildene og videoene viser en naken mann med erigert penis. I en av videoene sikter han en pistol mot sitt eget kjønnsorgan og hode.

– Det var ekstremt drøyt. Virkelig, virkelig drøyt. Jeg ble redd, sier Dahl til God kveld Norge.

Videre forteller 33-åringen at hun ble bekymret for mannen, og at han ikke så ut til å ha det bra.

– Det ble sagt veldig mye syke ting, og jeg ble helt dårlig. Hvis han har så lett for å blotte seg og sende ut til så mange, så kan det jo hende at det her kan skje live også, sier Dahl.

Flere titalls kvinner

Det er ikke bare artisten som har fått de slibrige bildene og videoene. På listen over mottakere står flere titalls kvinner, deriblant profilerte personer som Triana Iglesias og Jenny Skavlan.

Dahl og flere skal nå ha anmeldt mannen. Etter det God kveld Norge erfarer, anmeldte en av kvinnene mannen allerede i desember 2017 for seksuelt krenkende atferd. Saken ble henlagt i vår.

Liv Aasberg Corneliussen, politiinspektør ved Oslo politidistrikt, forteller til God kveld Norge at saken ble henlagt på bakgrunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

– Det blir en konkret vurdering opp mot hvor mange andre mer alvorlige saker man må prioritere først, forklarer Aasberg Corneliussen.

Politiet uttaler seg i forbindelse med anmeldelsen som kom desember 2018, og presiserer at videoen der mannen bærer våpen ikke var en del av denne anmeldelsen.

Mannen skal tidligere ha beklaget seg overfor flere av kvinnene, og knyttet sine handlinger til rus.



I en melding til God kveld Norge hevder mannen derimot at han nå er utsatt for grov hacking, og ikke står bak hendelsene.