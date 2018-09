Dagens utgave av Mercedes store SUV, GLE, er på hell – og akkurat nå har offisielle bilder av etterfølgeren blitt sluppet.

Nykommeren er ventet på markedet i starten av 2019. Den har en rekke nyheter å by på.

Her legges det vekt på mer luksus, bedre kjøreegenskaper og ikke minst kommer en helt ny ladbar hybrid-variant. Det siste vil nok mange si er på sin plass, da rekkevidden på dagens 500e er heller puslete.

Rekkevidde viktig

Ladbare hybrider er populært i Norge. Men det er en del som har funnet ut at rekkevidden er såpass dårlig, at man i praksis bruker mer drivstoff enn en dieselmodell. Særlig når elmotoren står i en stor SUV – og kombineres med en kraftig bensinmotor.

Derfor er det spennende å se hvor lang rekkevidde det blir på den nye ladbare varianten av GLE. Det har vi så langt ikke fått tall på.

Men vi kan jo nevne at kommende generasjon av BMW X5 klarer 75 km, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. GLE bør legge seg i samme leia.

Mildhybrid

For øvrig blir det mer elektrisk på drivlinjene. GLE 450 4Matic vil for eksempel bli en mildhybrid, der en sekssylindre bensinmotor får assistanse av et 48-voltsystem.

Denne byr på 367 hk, men har en boost-funksjon som gir ytterligere 22 hk/250 Nm, i korte perioder når du trenger det (lyskryssdueller og forbikjøringer).

Girskiftene tas hånd om av en ni-trinns automatgirkasse.

Slik er interiøret i nye GLE. Ingen tvil om at vi snakker heftig luksusbil, nei.

Tre seterader

For øvrig er altså bilen blitt større. Akselavstanden er strukket med hele 8 cm. Målet er at dette skal forbedre kjørekomforten – samtidig som det naturligvis gir bedre plass i baksetet. Her vil noen også sette pris på at takhøyden er 33 mm bedre enn før.

Enda viktigere er det naturligvis at den økte plassen for første gang gir rom for en tredje seterad i GLE.

Bagasjerommet er på 825 liter hvis du går for fem seter, og kapasiteten blir 2.055 liter når ryggen på baksetene legges ned.

Nytt understell

Når vi først er på innsiden, tar vi med at GLE naturligvis får siste utgave av Mercedes sitt infotainmentsystem MBUX. Det så vi først i A-klasse – og består av to 12,3 tommers skjermer ved siden av hverandre.

Elektrifiseringen går også inn på understellet. Fjæringssystemet E-Active Body Control blir tilvalg på GLE, og er assistert av 48-voltbatteriet. Dette skal være det første understellet på markedet som lar fjærer og demping kontrolleres individuelt på alle fire hjul.

Den får dessuten nye kjøreassistentsystemer. Active Tailback assist er et gjør det mulig for GLE å identifisere kø på et tidlig stadium, og støtter aktivt føreren i «stop-and-og»-trafikk i opptil 60 km/t.

Første visning av bilen til publikum og presse blir i forbindelse med bilmessen i Paris i starten av oktober. Der er vi naturligvis på plass!



