Frida (19) hylles av landslagsvenninnene etter hat trick i Champions League

«Norska supertalangen Frida Maanum, 19, visade vägen i Ukraina.»

Slik innleder den svenske storavisen Expressen sin artikkel etter at Linköping onsdag knuste Kharkiv 6-1 på bortebane i 16-delsfinalen i Champions League.

Kampens store spiller var norske Frida Leonhardsen Maanum, som med tre scoringer og to målgivende hadde en fot med i det meste av hva den svenske storklubben foretok seg.

Overfor TV 2 Sporten utdyper den offensive midtbanespilleren onsdagens enorme kamp, men påpeker samtidig viktigheten av å tenke fremover.

– Det var veldig gøy å spille. Vi fant hverandre bra offensivt, og klarte å få til et bra angrepsspill. Da er det alltid gøy å spille. Det føles bra nå, men så er det bare å omstille allerede nå til ny kamp på søndag mot Rosengård, sier Maanum til TV 2 Sporten.

Til VM forrige uke - herjet i Europa onsdag

Hat tricket er 19-åringens første i europeisk fotball, og kommer kun en uke etter at hun var med på det norske laget som kvalifiserte seg til fotball-VM i Frankrike neste sommer. En fantastisk uke, med andre ord.

– Det å komme til VM var jo først og fremst en helt utrolig opplevelse med et fantastisk lag. Det er nok det største jeg har opplevd. Og så er det jo gøy å spille klubbkamper mot utenlandske lag i Champions League. Det var gøy å spille idag, og en morsom opplevelse med laget, sier Maanum.

Landslagskapteinen: – Glemmer fort hvor ung hun egentlig er

Det nå 19 år gamle supertalentet var den store overraskelsen i fjorårets EM-tropp, da hun som 17-åring fikk sine første landskamper like før mesterskapet som endte med norsk nedtur i mesterskapet i Nederland. Nå er hun en sentral del av laget, og landslagsvenninnene hyller henne etter onsdagens bragd i Champions League.

– Det var veldig kjekt å høre om Fridas prestasjon. Hun har veldig god fysikk, et klokt fotballhode og god teknikk. Jeg har ikke sett henne score for oss ennå, men ser at hun gjør det bra for Linköping i Champions League, så det får hun gjerne bringe inn i landslaget etterhvert også, sier landslagskaptein Maren Mjelde til TV 2 Sporten.

Mjelde ble selv hvilt da hennes Chelsea enkelt vant 5-0 borte mot SFK Sarajevo i sin 16-delsfinale i Champions League onsdag. På spørsmål om hvilke steg Maanum har tatt det sist året, siden inntredenen i landslaget like før EM i fjor, svarer landslagskapteinen tydelig.

– Jeg føler jo på mange måter at Frida har vært med på landslaget veldig lenge nå, og glemmer fort hvor ung hun egentlig er. Hun er en veldig spennende spiller som kan bli veldig god, og er i et fint miljø i Sverige der hun kan utvikle seg, sier Mjelde.