Ford S-Max har vært litt i en særstilling som flerbruksbil etter at den kom på markedet første gang tilbake i 2006.

Bilen beviste at også en stor sjuseter kan se bra ut og være god å kjøre. Så har da også salgstallene vært svært gode.

I dag er vi på andre generasjon S-Max og nå tar Ford en liten oppgradering av denne og tvillingmodellen Galaxy.

De to får nå en ny og mer drivstoffeffektiv dieselmotor, samt flere forbedrede teknologier.

Også med 4x4

På motorfronten handler det som en ny 2-liters EcoBlue dieselmotor på 190 hestekrefter. Denne jobber sammen med en nyutviklet 8-trinns automatgirkasse.

Både S-Max og Galaxy får denne motoren i kombinasjon med firehjulstrekk, for de som ønsker det. I tillegg tilbys Galaxy også med en 150-hesters dieselmotor og forhjulstrekk. Ford har ingen hybrid-drivlinjer på disse bilene, det har de nok tapt en del salg på de siste årene.

Her får du både hybridløsning – og sju seter

Sju seter og mange smarte løsninger preger interiøret i både S-Max og Galaxy.

Bremser til full stopp

Ford lover at den nye dieselmotoren skal levere kraft, dreiemoment og kjøreprestasjoner som en langt større motor, samtidig som den har drivstofforbruket til en motor med mindre kapasitet. Den har også fått bedre respons, er mer stillegående og har mer dreiemoment på lavere turtall.

Motoren skal møte alle de strenge kravene til Euro 6.2-utslippsstandarden testet etter den nye WLTP-målemetoden.

Den adaptive cruisekontrollen kommer nå med køassistent. Sammen med automatgirkassen bremser den automatisk ned til full stopp, for eksempel ved kø, og starter igjen i løpet av tre sekunder. Dersom trafikken står lenger, kan føreren trykke på en knapp på bilens ratt eller på gasspedalen for å gjenoppta kjøringen.

Risikoen for kollisjon blir nesten halvert

Galaxy selger mindre enn S-Max, men byr enda litt mer plass.

Demper støy

Begge de store familiebilene får for øvrig et nytt og mer effektivt vindusviskersystem hvor spylevæsken blir fordelt på frontruten via små dyser i selve vindusviskerarmen. Dette gir renere ruter og lavere forbruk av spylevæske.

Et sofistikert aktivt lyddempingssystem er også standard på den mest luksuriøse utgaven av S-Max Vignale.Velger du den mer sportslige S-Max-varianten ST-Line, vil den nye modellen komme med sporty, røde bremsekalipere.

