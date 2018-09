Stjernekomiker trekker støtten til Sex og singelliv-stjerne Cynthia Nixon

Cynthia Nixon (52) kan ikke fordra president Donald Trump, men nå håper hun å gjøre som ham og bruke kjendisstatusen til å vinne valg.

Det er onsdag i New York, kvelden før primærvalget, hvor velgere fra det Demokratiske partiet skal utpeke sin guvernørkandidat.

Nixon, mest kjent som «Miranda» i HBO-suksessen «Sex and the City», inntar scenen foran hundrevis av tilhengere på en bar i Lower East Side-nabolaget på Manhattan.

– Mitt navn er Cynthia Nixon, og jeg vil bli den neste guvernøren i New York, roper hun til ellevill jubel fra salen.

Ved inngangsdøren selges det t-skjorter til inntekt for valgkampen. En av de mest populære er en svart t-skjorte med påskriften «Jeg er en Miranda som stemmer på Cynthia». Men fra talerstolen nevner hun ikke tv-serien som gjorde henne verdenskjent med ett eneste ord.

Siden hun erklærte sitt kandidatur i mars, har amerikansk presse dratt parallellene mellom Donald Trump og Nixon, som nå prøver å bli den mektigste politikeren i delstaten New York – uten at hun har tidligere politisk erfaring. I stedet snakker hun om at hun er født og oppvokst på Manhattan og at hun har vært aktivist ved siden av skuespillerkarrieren.

– New York er staten hvor jeg begynte å jobbe fra da jeg var 12 år for å ha råd til universitetsutdanning, fordi moren min fortalte meg at hun ikke hadde råd. Det er stedet hvor jeg oppdrar barna mine, sier Nixon.

Partiopprør

Nixon utfordrer den sittende guvernøren i New York, Andrew Cuomo, som går for sin tredje periode som guvernør. Det så lenge ut som om Cuomo ikke ville få noen utfordrere fra sitt eget parti, men korrupsjonsanklager mot flere av hans rådgivere, og kritikk for at han samarbeider mye med Republikanere i delstatsforsamlingen, gjorde at det ble en åpning for Nixon.

– I 2018 så skal vi ikke lenger tolerere Demokrater som snakker som Demokrater, men styrer som Republikanere, sier Nixon.

52-åringen befinner seg langt til venstre i det Demokratiske partiet. Hun vil ha gratis helsetjeneste for alle innbyggerne i delstaten og legalisere marihuana. Nixon har også begynt å kalle seg sosialdemokrat som Bernie Sanders og partiets nye stjerne, Alexandria Ocasio-Cortez.

Nixons kandidatur føyer seg inn i rekken av interne maktkamper i det Demokratiske partiet dette året, og den misnøyen som de mest venstrevridde velgerne har mot partieliten. Blant Nixons tilhengere i salen var Cuomo, en mulig presidentkandidat for Demokratene i 2020, nesten like upopulær som Trump.