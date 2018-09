Ifølge radiokanalen Moskvas Ekko og nyhetsnettstedet Meduza ble Pyotr Verzilov innlagt tirsdag kveld. Tilstanden hans skal være alvorlig.

Han er gift med Nadezjda Tolokonnikova, som er en av Pussy Riots mest fremtredende medlemmer.

Verzilov skal ifølge et annet medlem av gruppa ha mistet synet, taleevnen og evnen til å bevege seg.

Han skal nå være til behandling på et sykehus i Moskva for mulig forgiftning, ifølge mediene som nyhetsbyrået AP siterer.

STORMET BANEN: Pyotr Verzilov løp inn på banen under VM-finalen i Russland mellom Frankrike og Kroatia. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Fengslet for protestsang

Pussy Riot er en russisk aktivistgruppe, som ofte har fått stor oppmerksomhet for sine protester i hjemlandet. Protestene har blant annet handlet om feminisme, bedre rettigheter for homofile og motstand mot president Vladimir Putin.

I juli ble fire Pussy Riot-medlemmer dømt til 15 dagers fengsel for å ha stormet banen under VM-finalen i fotball i Moskva. For seks år siden ble tre Pussy Riot-medlemmer fengslet i to år for såkalt hooliganisme, som i all hovedsak betyr voldelig adferd blant en gruppe.

Det medlemmene hadde gjort var å synge en protestsang mot Putin ved Frelseren Kristus-katedralen i Moskva.

Ble dårlig etter høring

Aktivistgruppen har publisert meldinger på sin offisielle Twitter-konto om den mulige forgiftningen av Verzilov. Der skriver de at han er innlagt på akuttavdelingen ved sykehuset.

– Hans liv er i fare. Vi tror han ble forgiftet, skriver gruppen.

Verzilov skal begynt å føle seg dårlig kort tid etter en høring i retten.

Storbritannia har anklaget Russland for å forgifte den tidligere spionen Sergej Skripal og hennes datter. Anklagene om forgiftning av Verzilov kommer bare dager etter at Putin hevdet to menn som Storbritannia tror utførte giftangrepet var sivile, og ikke russiske agenter.

