Nashville Predators' Austin Watson utestenges i 27 kamper av klubben sin etter at han mishandlet samboeren sin i juni.

Hendelsen skjedde utenfor en bensinstasjon i Franklin, Tennessee. Vitner så Watson slå sin samboer og tilkalte politiet.

Watson ble arrestert, men ble seinere sluppet løs mot en kausjon på knapt 40 000 kroner.

I retten erkjente hockeyspilleren at han hadde mishandlet samboeren, og ble dømt til å delta på et 26 ukers langt behandlingsprogram for alkohol- og narkotiamisbruk.

NHL valgte i juli å starte en egen etterforskning av saken. Watson ble avhørt i begynnelsen av september.

– Dagens utestengelse, som er basert på fakta i denne spesifikke saken, følger NHLs tøffe holdning til denne type saker. Vi kommer aldri til å tillate slik oppførsel, sier NHL-sjefen Gary Bettman i en uttalelse.

Watson får ikke lønn mens han er utestengt. Med en årslønn på drøyt ni millioner kroner tilsvarer det et beløp på rundt tre millioner kroner.

Ifølge lokalavisen The Tennessean har spillerorganisasjonen NHLPA planer om å anke dommen.

Watson scoret 14 mål og leverte fem målgivende pasninger på 76 kamper for Predators i forrige sesong. Han er aktuell for spill igjen 3. desember når Nashville møter Buffalo.