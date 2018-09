24-åringen Paulo Dybala var en av Juventus' beste spillere forrige sesong.

Han scoret 22 mål på 33 kamper og ble Serie A-gigantens toppscorer.

Men denne sesongen har så langt storspillet uteblitt for Dybala.

Han har slet benken for Argentina under sommerens VM i Russland, og nå er playmakeren også havnet ute i kulden i klubblaget Juventus.

De to siste kampene har trener Max Allegri valgt å start med trioen Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo og Federico Bernardeschi i angrepet – og henvist Dybala til innbytterbenken.

– Tror han går til Spania

Palermos eier Mauricio Zamparini, klubben Dybala spilte for før han kom til Juventus, slår fast at 24-åringen vil bli solgt i januar.

– Han kommer til å forlate Juventus, for Juventus vil ha inn 1,2 milliarder kroner for ham. Jeg tror at han kommer til å flytte til Spania i januar. Han har tilbud både fra Spania og England, sier Zamparini, ifølge AS.

Dybala ble en periode koblet til Real Madrid, men ingenting skjedde før det internasjonale overgangsvinduet stengte 31. august. Han ble også koblet til Premier League-kjempene Manchester United og Liverpool på ryktebørsen.

Juventus-stjernen ble nylig benket i landskampene av landslagstrener Lionel Scaloni da Argentina slo Guatemala og spilte 0-0 mot Colombia.

Det førte til spekulasjoner om at det hadde oppstått en konflikt mellom Dybala og trener Scaloni.

Avviser konflikt med landslagstreneren

Dybalas bror Gustavo la ifølge ESPN ut følgende kryptiske melding på sosiale medier etter vrakingen:

– Siden du ikke tjener penger for dem, så vil de ikke spille med deg, skrev han.

Dybala selv avviser imidlertid at han har et anstrengt forhold til Argentinas landslagstrener.

– Våre familier vil alltid at jeg får spilletid, og i kampens hete kan dette skje, fortalte han til TyC Sports.

– Jeg har et godt forhold til treneren og støtteapparatet. Jeg er takknemlig for å være på landslaget og jeg takker Scaloni. Dette er en vidunderlig gruppe, med mange unge og ivrige spillere, sa Dybala videre, ifølge ESPN.

Trener Scaloni svarte med å hylle Juventus-stjernen.

– Grunnen til at han ikke spilte var at vi ikke trente med ham uken i forveien, og det vet han. Paulo er en stor spiller. Ikke la oss gjøre dette til en idiotisk greie, for det er ikke det vi trenger for å sørge for at Argentina tar steg fremover, konkluderte Argentina-sjefen.