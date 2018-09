Tusenvis av nordmenn betaler gjerne for å ha tilgang til en strømmetjeneste hvor de kan hygge seg med reklamefritt innhold.

Men moroa koster, og en ny undersøkelse viser at nordmenn betaler mer for et Netflix-abonnement enn de fleste andre i verden.

Få titler

Det britiske selskapet Comparitech, som sammenligner forbrukerelektronikk og tjenester, har kikket på hva Netflix-abonnement koster i ulike land og hva man får igjen for det.

Norge kommer svært dårlig ut. Hovedgrunnen er at relativt lite innhold er tilgjengelig på norske Netflix sammenlignet med Netflix i andre land.

Norske Netflix-kunder har ifølge Comparitech tilgang til 822 tv-serier og 2496 filmer. Den totale størrelsen på biblioteket er 3318 titler.

Japanske kunder har til sammenligning tilgang til 5986 titler. Prisen japanerne betaler for tilgang per tittel blir dermed svært mye lavere enn det nordmenn må ut med.

230 prosents forskjell

Comparitechs regnestykke viser at japanske Netflix-kunder betaler i snitt 0,0010 dollar per tittel. Nordmenn betaler 0,0033 dollar per tittel, altså 230 prosent mer.

Prisen på abonnementet spiller også en viktig rolle. Et Netflix-abonnement i Japan koster 650 yen per måned. Det tilsvarer 5,86 dollar. Nordmenn må ut med 89 kroner, eller 10,95 dollar.

Sammenligningen mellom Norge og Japan er kanskje ikke helt rettferdig. Ingen land kan skilte med flere Netflix-titler enn Japan. Dels skyldes det et omfattende bibliotek av anime-filmer, ifølge Comparitech.

USA ikke best

Men norske Netflix-kunder kommer ikke spesielt bra ut sammenlignet med andre land heller. Blant de 24 landene som er undersøkt, betaler nordmenn 43 prosent mer enn gjennomsnittet.

Amerikanere kan velge mellom 5746 titler og betaler 7,99 dollar per måned for et abonnement. Det gir en snittpris per tittel på 0,0014 dollar per tittel, noe som er 40 prosent mer enn japanerne betaler. Likevel er det mye billigere enn et norsk abonnement.

Relativt sett dyrere i Danmark

Om det er en trøst eller ikke, er prisen per tittel nesten like høy for Netflix-brukere i Polen, Italia og Sverige. Dansker og sveitsere må også betale mer per måned for å abonnere på Netflix enn nordmenn må gjøre.

I Danmark koster et abonnement 79 kroner, eller 12,37 dollar. Den årlige utgiften er 0,29 prosent av en dansk gjennomsnittsinntekt. Nordmenn betaler 10,95 dollar, noe som er 0,26 prosent av snittinntekten i løpet av et år.