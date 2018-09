Se avslutningen på etappen øverst!

Groupama–FDJs Thibaut Pinot vant den 19. etappen i La Vuelta etter å ha parkert sammenlagtleder Simon Yates like før oppløpet på Col de la Rabassa i Andorra.

– Det var rå kjøring av Simon Yates. Det betalte han litt for på slutten. Han hang seg på Pinot og ga han seieren, men det virket som han synes det var helt greit, sier TV 2s ekspert Mads Kaggestad.

Yates fra Mitchelton-Scott tok han et langt steg mot sammenlagtseier, for briten økte ledelsen fra 25 sekunder til ett minutt og 38 sekunder på etappen.

Blytungt for Valverde

Alejandro Valverde hadde en tung etappe og kom inn ett minutt og seks sekunder etter Yates. Movistar-rytteren beholdt imidlertid andreplass.

Steven Kruijswijk (Team LottoNL-Jumbo) er nummer tre med ett minutt og 58 sekunder opp til Yates etter å ha kjørt seg opp to etapper.

– Yates må forberede seg på å bli teppebombet med angrep, advarer Mads Kaggestad før lørdagens avgjørende etappe.

Etappen ble avgjort med en 17 kilometer lang bakke opp Col de la Rabassa.

Med 13 kilometer igjen til mål stakk Nairo Quintana, Steven Kruijswijk og George Bennett fra Simon Yates og resten av hovedfeltet. Bennett måtte etter hvert slippe, men Thibaut Pinot kom opp.

Yates gikk etter

Men Yates var slettes ikke kjørt av, og med ti kilometer igjen gikk han alene fra hovedfeltet og kom seg opp til fronttrioen.

– Det strider litt mot det alle har sagt; at han må slutte å være så hissig på grøten, han må slutte å gå for etappeseire, og at han bare må forsvare ledertrøyen, så kan de andre angripe, sier TV 2s kommentator Christian Paasche.

– Det kan tenkes at han må betale prisen for det i morgen, men han har opplagt fornyet tillit og mitt inntrykk er at han har holdt igjen i hele Spania rundt. Han har relativt kontroll og kjører såpass fordi han er sterkere enn de andre på dagens etappe, sier Mads Kaggestad.

Pinot prøvde å gå fra Simon Yates og Kruijswijk med 3,7 kilometer igjen, men han klarte ikke å riste av seg konkurrentene.

Kruijswijk måtte med et par kilometer igjen slippe, og det hele ble avgjort i en duell mellom Yates og Pinot. Like før oppløpet gikk Pinot til, og Yates hadde ikke noe å svare med. Dermed ble det fransk seier på den 19. etappen.