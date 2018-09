Bildet av en korsfestet Sylvi Listhaug vakte stor oppmerksomhet da gatekunstneren AFKs kunstverk ble oppdaget på et gatehjørne i Bergen i vår.

Nå har en anonym budgiver levert inn bud på 500.000 kroner for det omdiskuterte verket.

Til inntekt for kreft-saken

– Det er helt utrolig. Fantastisk. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg er bare så lykkelig og glad for det som skje, sier Tore Gudmestad.

For øyeblikket er kunstverket hans, men som TV 2 har fortalt i flere artikler, ønsker Gudmestad å selge verket. Kjøpesummen skal uavkortet gå til inntekt for Kreftforeningen.

Gudmestad er far til Thea Steen som døde av kreft i fjor, og som mange kjenner fra media og blogging gjennom sykdomsforløpet sitt.

– Pengene skal øremerkes til palliativ behandling for pasienter som lider av kreft, sier Stavanger-mannen.

Tror på høyere bud

Gudmestad og hans samarbeidspartnere har nå en "åpen auksjon" hvor alle som ønsker kan komme med bud. Den endelige budfristen er satt til 20. september klokken 18.30.

– Har du tro på at det kan komme høyere bud enn dette?

– Jeg synes 500.000 kroner er helt eventyrlig, men jeg tror faktisk det kan komme høyere bud.

Årets mest omtalte kunstverk

Kunstverket "Making a Martyr" dukket opp på et gatehjørnet på Nygårdshøyden i Bergen 2. april. Om natten to dager senere var verket malt over med svart spray.

Bildet sprayet over.Foto: TV 2

To dager senere skjedde det som mange, noe spøkefullt, omtalte som et påskemirakel, da verket "gjenoppstod". En gruppe studenter hadde restaurert verket med neglelakkfjerner.

Verket ble solgt til Bergens-investoren Ole Peter Duus for 300.000 kroner. Da han gjennom TV 2 ble oppmerksom på at Gudmestad ønsket å kjøpe verket for å generere inntekter til kreftsaken, donerte han like godt verket til Gudmestad, gratis.

Tore Gudmestad i Bergen for å motta Listhaug-kunstverket. Ole Peter Duus (t.v.) gir det fra seg. Foto: Chris Ronald Hermansen

Ville ikke ha det

Gudmestad ønsket først at verket skulle gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Bergen, men fikk nei da han tilbød kunstmuseet Kode Bergen verket under visse vilkår.

Etter å ha vurdert saken i museets fagkomité, takket imidlertid direktør Petter Snare nei til tilbudet i juni. Da bestemte Gudmestad seg for at verket skulle auksjoneres bort.

Det er Christer Holm ved Gategalleriet i Bergen som håndterer det praktiske rundt auksjonen. Han sier til TV 2 at tror på høyere bud.

– Det er flott å se at verket fortsatt genererer stor interesse, og at det denne gang er penger som uavkortet går til en veldig god sak, sier Holm.

I midten av neste uke kommer svaret på hva det endelige salgsbeløpet blir.