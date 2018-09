Daniel Brophy (63), ble funnet skutt og drept 2. juni inne på Oregon Culinary Institute i Portland i USA, hvor han jobbet som kokkelærer.

Han ble funnet av sine elever på skolen, og politiet hadde ifølge avisen The Oregonian ingen mistenkte i saken.

Det var helt til onsdag i forrige uke da de pågrep kona hans hjemme i huset deres.

Skrev på Facebook

Dagen etter at ektemannen til nancy Brophy døde, la hun ut et innlegg på Facebook.

Her skrev kvinnen at hun slet med å forstå hva som har skjedd, og ba folk vente et par dager med å ringe og kondolere.

Blogget om drap

Etter pågripelsen har politiet vært stille om hva motivet hennes kan har vært for å drepe mannen hun var gift med i 26 år.

Likevel har Nancy L. Crampton-Brophys tidligere forfatterverk fått folk over hele verden til å spekulere.

I 2011 skrev forfatteren et blogginnlegg ved navn «How to kill your husband». Innlegget er slettet, men det finnes fortsatt arkiverte versjoner på nett.

The Daily Mail har publisert en skjermdump av starten på innlegget som originalt var på 700 ord.

I innlegget lister hun opp forskjellige motiver for å drepe en ektemann, som økonomi, misbruk og utroskap.

«Skilsmisse er dyrt og vil du virkelig dele alt du eier?», skriver hun.

Hvordan komme unna

Videre skriver hun om hvordan man skal unngå bli mistenkt av politiet.

«Ulempen er at politiet ikke er dumme. De kommer til å rette søkelyset mot deg først. Du må være organisert, hensynsløs og veldig smart», skriver hun.

Hun skriver også at som en forfatter av spenningsromaner bruker hun mye av tiden sin på å tenke på drap og politiprosedyrer.

«Hvis drapet skal sette meg fri, vil jeg ihvertfall ikke havne i fengsel».

Nancy L. Crampton-Brophy lister også opp drapsvåpen og metoder for å bli kvitt liket.

«Jeg synes det er lettere å ønske folk døde enn å faktisk drepe dem. Men det jeg vet om drap er at hver og en av oss har det i oss hvis man blir presset langt nok», skriver hun.

«The wrong husband»

Forfatteren har skrevet boken «The wrong husband» som ble gitt ut i 2015.

Ifølge The Oregonian handler om den om en kvinne som rømmer fra ektemannen som mishandler henne. Til slutt ender det med at hun forelsker seg i en annen mann som redder henne fra et skipsvrak.