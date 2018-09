John Terry har sagt nei til russiske Spartak Moskva av familiære årsaker, melder Sky Sports News.

Ifølge den britiske avisen The Telegraph ble stopperkjempen tilbudt 20 millioner kroner i årslønn i Russland.

Terry var i utgangspunktet enig om en ettårskontrakt med Spartak Moskva, og gikk gjennom den medisinske sjekken i Roma forrige uke.

Nå har han altså gjort helomvending.

– Ikke riktig overgangen akkurat nå

I en uttalelse på Instagram sier Terry at han har bestemt seg for å takke nei til tilbudet fra den russiske klubben.

– Etter lengre betenkningstid har jeg bestemt meg for å avslå tilbudet jeg fikk fra Spartak Moskva. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke Spartak for muligheten de ville gi meg, og ønske klubben og fansen lykke til for resten av sesongen. De er en ambisiøs klubb og jeg er blitt imponert over deres profesjonalitet. Men etter å diskutert overgangen med min familie, så har jeg bestemt meg for at dette ikke var den riktige overgangen for oss akkurat nå. Lykke til, Spartak, skriver han.

Trosset rådet fra Conte

Manageren som ikke ga ham ny kontrakt i Chelsea, Antonio Conte, rådet Terry til å gå til den russiske klubben.

Spartak Moskva-manager Massimo Carrera var Contes assistent både for det italienske landslaget og Juventus. Carrera skal ha rådført seg med sin tidligere sjef før han forsøkte å hente Terry, og Contes varme referanse bidro til at den russiske storklubben åpnet opp rom i lønnsbudsjettet, skriver Telegraph.

37 år gamle Terry har vært klubbløs siden kontrakten med Championship-klubben Aston Villa gikk ut i sommer.

Han sa tidligere denne måneden at han ønsket å fortsette på toppnivå.

– Jeg har ikke vært i så god form de åtte til ti siste årene av karrièren min. Jeg har hatt en strålende sommer. For første gang på 20 år har jeg kunnet være med familien min i fellesferien. Nå er jeg fulladet, varslet Terry overfor ​

​Den knallharde midstopperen er et klubbikon i Chelsea med sine 702 kamper for London-klubben.

Han forlot klubben gratis forrige sommer, og var fast inventar på et Aston Villa-lag som tapte opprykksfinalen.



Terry står med 78 landskamper for England.