Føreren av bilen er pågrepet, opplyser myndighetene i byen Hengdong i Hunan-provinsen.

Ifølge politiet skal det dreie seg om en 54 år gammel mann fra stedet. Myndighetene opplyser at han har et langt kriminelt rulleblad og at han nå mistenkes for å ha kjørt ned folk med vilje. Noe motiv antydes ikke.

De opplyser at saken etterforskes, uten å gå i nærmere detalj.

Bilder delt i sosiale medier som skal være tatt på åstedet, viser en rød SUV med skader på støtfangeren. Film av hendelsen sirkulerte en kort stund på nett, men ble raskt fjernet.

