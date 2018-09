Soldater vil ikke drikke springvann – bestilte 4,6 millioner plastflasker med drikkevann

Har egen panteløsning

Forsvaret har inngått avtale med Infinitum om å samle inn igjen tomflaskene.

– Løsningene vil følge styrkene der de er og der de bor, sier Wold. Vi satser på at den løsningen sørger for at vi får inn det meste av avfallet igjen, og så må vi selvfølgelig informere styrkene som kommer godt om at dette er måten vi ønsker de skal gjøre det på.

Naturvernforbundet mener forsvaret burde gjort mer for å beregne hvor mye flaskevann som er nødvendig på øvelse ute i felt, og basert seg på springvann eller tankvann i leirene.

– 115 flasker, det er nå likevel sånn at det tallet er så vanvittig høyt per soldat, sånn at jeg tror nok dette her er mye mer enn det som handler om øvelser, det her er også latskap, avslutter Lundberg.