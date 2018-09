Byåsen-Larvik 21-28

Det var duket for en skikkelig håndball-klassiker i sesongpremieren onsdag, da Larvik gjestet Trondheim og Byåsen.

Begge lag har uttalt at de ambisjoner om medalje og gi Vipers Kristiansand kamp om gullet.

Onsdag var det kun Larvik som spilte som en medaljekandidat.

Den tidligere håndballstormakten i Norge ledet hele kampen gjennom, og vant til slutt 28-21.

Differansen kunne blitt enda større hadde det ikke vært for en svært opplagt Tonje Lerstad i Byåsen-buret.

Mari Molid ble toppscorer med åtte mål. Trønderjenten var svært nær en retur til Byåsen før sesongen, men valgte å bli i Larvik. Hun var svært fornøyd etter kampen.

– Jeg gledet meg veldig til kamp og har tenkt mye på den kampen her i lang tid. Jeg hadde veldig lyst til å komme her og vinne, og det betydde ganske mye, sa Molid til TV 2.

– Jeg er så glad for å spille på lag med disse jentene som kjempet for hver eneste ball. Dette var en veldig god start. Utrolig deilig å komme i gang med to poeng.

Byåsen-profil Ida Alstad var tilbake fra mammaperm. Hun hadde en svært god følelse før kampen, men var skuffet etterpå. Hun var forbauset underveis over kampforløpet.

– Jeg synes egentlig vi spiller en god førsteomgang. Hva vi gjør i andreomgang, vet jeg ikke… Da bare kollapser hele laget.

– Jeg hadde en god følelse, og da jeg kikket opp på måltavlen ti minutter ut andreomgang, så tenkte jeg at jeg måtte ha sett feil, for jeg var sikker på at det var vi som ledet, før det gikk opp for meg at det sto 19-14 til Larvik!

Larvik-trener Geir Oustorp var imponert over Byåsen-målvakt Tonje Lerstad.

– Den desidert beste spilleren på banen var målvakten til Byåsen. Det er bra at vi kommer til så mange sjanser, men vi må jo sette ballen i mål!​

Etterlengtet comeback

Tittelforsvarer Vipers Kristiansand hadde ingen problemer med å ta seg av Gjerpen med en solid 34-22-seier borte i Skien. Linn Jørum Sulland scoret seks mål. Vipers fører an med to seirer på like mange kamper, det samme som Storhamar.

Tertnes åpnet med 27-22 borte mot Molde i en kamp der 20-årige Kjerstin Boge Solås, som vant EM-gull med Norge i 2016, gjorde comeback etter nesten halvannet år ute med skade.

Julie Lygren var Tertnes' toppscorer med åtte mål.