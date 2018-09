Tyfonen «Mangkhut» har truffet øya Guam og beveger seg med en hastighet på over 200 kilometer i timen.

Ifølge CNN har tyfonen en styrke tilsvarende en kategori 5-orkan og omtaler den som en «supertyfon».

På den amerikanske øya Guam har tyfonen ført til store skader. Flere områder er uten strøm, oversvømmet og flere hjem er ødelagte.

Ifølge Pacific Daily News har guvernør Eddie Calvo sagt at han er klar til å be president Donald Trump erklære situasjonen som et nødstilfelle.

Skal treffe Hong Kong

CNNs meteorolog, Michael Guy, sier orkanen er ventet å bli enda sterkere i løpet av de neste 48 timene.

Likevel sier han til CNN at den vil gå ned til en kategori 4 storm i det den treffer den største øya på Filippinene, Luzon.

Det bor mer enn tre millioner mennesker på øya. CNNs meteorolog frykter «Mangkhut» kan dele Filippinene i to som følge av kraftig regn og oversvømmelser.

Den estimerte banen for tyfonen viser at den skal passere Luzon mellom Filippinene og den sørlige delen av Taiwan. Etter det vil den fortsette mot Pearl River Delta-regionen, som inkluderer Hong Kong og Macao. Området er blant de tettest befolkede i verden.

FORRIGE TYFON VAR I 2016: En mann bærer en jente i sikkerhet da supertyfonen Haima traff Hong Kong for to år siden. (AP Photo/Vincent Yu)

Ifølge Hong Kongs observitorium (HKO) vil «Mangkhut» treffe med en fart på 80 kilometer innad i byen. Den er varslet å treffe sør i Kina mandag.

Før det er orkanen varslet å treffe Macao søndag med en hastighet på 220 kilometer i timen, som er tilsvarende en kategori 4-orkan.

40,8 millioner rammes

Den globale organisasjonen, Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS), varsler at tyfonen vil ramme 40,8 millioner mennesker.

Folket på øya Luzon opplevde store ødeleggelser etter supertyfonen Haima i 2016. 14 000 hus ble totalt ødelagte og 50 000 hjem fikk store skader, ifølge CNN.

Filippinske myndigheter frykter «Mangkhut» kan føre til store ødeleggelser på ris- og maisåkrene i landet og har estimert at det kan koste dem rundt 250 millioner dollar, som er over to milliarder kroner.