Denne uken forbereder han seg til en ny VM-runde. Latvia står for tur, og Bikernieki-banen er et sted Solberg har en av sine dårligste statistikker på i VM-sammenheng.

Inngangen til helgen blir dog litt annerledes. Han har fått et stort utenomsportslig fokus på seg etter at han stod frem med sykdommen han har holdt skjult i et år.

På røntgen-bildene som ble tatt i forbindelse med skadene han pådro seg i nettopp Latvia i fjor, hvor han fikk påvist brudd i kragebein og ribbein, ble det oppdaget en brun flekk på lungene.​

Denne flekken har sammenheng med symptomer som blant annet tretthet, utmattelse og tåkete syn, som igjen har gjort at den norske bilsportstjernen har fått påvist sykdommen sarkoidose. Denne sykdommen har han holdt skjult i ett år fram til nå. Fokuset er derfor blitt annet enn sølvkampen han kjemper i VM-sammendraget.

– Jeg er glad jeg ikke gikk ut med dette før. Det hadde blitt for tidlig. Det passet litt bedre nå, nå som sesongen har vart litt og det er ett år siden det ble oppdaget, sier Petter Solberg til Parc Fermé.

Sølv godt som gull

Bilsportstjerna er likevel svært takknemlig for all responsen som har kommet etter NRK-reportasjen. For den har det ikke akkurat vært mangel på.

– Mange har tatt kontakt og vi har fått mye hjelp. Det er veldig betryggende. Vi får veldig mye tips, faktisk veldig mange gode tips, og vi har fått til noe som vi skal prøve på for å forbedre situasjonen, sier Solberg.

I sitt eget hode er det sølvkampen som gjelder. Det er bare formaliteter og få poeng som gjenstår før Johan Kristoffersson kan kalle seg for verdensmester for andre året på rad, og dermed kopiere sin norske teamkamerat fra 2014 og 2015 ved å ta gull to år på rad.

Spoler vi tiden ikke altfor lang tilbake, så ville sølv aldri vært det samme som gull for Petter Solberg. Nå er tankegangen snudd litt, spesielt ettersom sesongen har utviklet seg slik den har gjort. I stedet kjemper han mot Andreas Bakkerud, Sebastien Loeb, Timmy Hansen og Mattias Ekström, samtlige innenfor rekkevidde til å ta sølvmedalje.

– Slik som det er blitt nå, så er det sølv som gjelder. For meg er det like mye verdi i det som gull akkurat nå. Man må bare respektere situasjonen den er nå, sier Solberg.

Han var forundret over Peugeot sine resultater, eller mangel på resultater som sådan, under runden på hjemmebane i Frankrike for snart to uker siden. Timmy Hansen og Sebastien Loeb klarte dog å karre seg til en finale, men de var aldri en trussel mot Volkswagen- og Audi-gutta.