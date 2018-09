Tre gåter rundt Arjens forsvinning

Ingen har sett Kamphuis siden han sjekket ut fra hotellet Scandic Bodø ved 14-tiden 20. august.

Tirsdag 11. september fant en fritidsfisker en flytende gjenstand i havet ved Kvænfloget, som ligger mellom Fauske og Rognan. Funnet knyttes til den savnede mannen, og politiet er sikre på at det er Kamphuis' eiendeler.

To etterforskere fra politiet i Nederland er nå i Bodø for å bistå i etterforskningen. Også Kripos bistår Nordland politidistrikt i den omfattende etterforskningen.

Dette er tre av spørsmålene som står sentralt i forsvinningssaken:

Telefonen

Om kvelden 30. august, ti dager etter at Kamphuis sist ble observert i Bodø, blir telefonen hans registrert i cirka 20 minutter i Stavanger-området. I løpet av denne tiden byttes simkortet i telefonen. Et nederlandsk simkort fjernes og erstattes av et tysk.

Politiet understreker at de ikke har sikker informasjon om det er 47-åringen som har brukt sin egen telefon i Stavanger, men opplyser at de to telefonnumrene som hører til simkortene, er knyttet til Kamphuis.

Togturen

Politiet har grunn til å tro at Arjen Kamphuis tok lokaltoget fra Bodø til Rognan 20. august. Toget gikk klokken 16.05, altså to timer etter at han sjekket ut fra hotellet. Det er 400 meter mellom hotellet og stasjonen.

JOBBER I VARSLERNETTSTED: Arjen Kamphuis ble sist sett i Bodø 20. august. Foto: Privat

Toget ankom Rognan klokken 17.29. Politiet ba onsdag om at folk som kan ha observert nederlenderen i løpet av denne togturen, tar kontakt.

– Vi er ute etter opplysninger som kan fortelle oss om han tok dette toget og eventuelt om han gikk av på Rognan eller andre steder, sier politiadvokat Bjarte Walla til TV 2.

Politiet er også interessert i eventuelle observasjoner av den savnede mannen i Indre Salten i tiden rundt 20. august.

Funnet ved Kvænfloget

En fritidsfisker fant tirsdag kveld eiendeler som knyttes til Kamphuis flytende i havet ved Kvænfloget mellom Fauske og Rognan. Politiet uttalte at de er sikre på at eiendelene tilhører den savnede nederlenderen. Etter det TV 2 kjenner til, er det Arjen Kamphuis' id-dokumenter som er funnet i havet.

Lokale fiskere TV 2 har snakket med, forteller at det går sterke havstrømmer fra Rognan og utover Skjærstadfjorden, blant annet forbi Kvænfloget. Om Kamphuis har falt i havet ved Rognan, eller om han kastet fra seg eiendeler i sjøen samme sted, er det godt mulig at det har blitt ført med havstrømmene et par mil utover fjorden.