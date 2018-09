Ekteparet ble funnet døde på Steigenberger Aqua Magic Hotell i Hurghada i Egypt tidligere i august.

Nyheten om det britiske ekteparet skapte overskrifter verden rundt. Tidligere ble det konkludert med at de døde av hjertesvikt.

Dødsårsak

40 andre gjester ved hotellet ble syke med diaré og oppkast i samme periode, og 301 gjester ble evakuert etter dødsfallene.

Medisinske undersøkelser tyder på at ekteparet døde som følger av E. coli-bakterien.

John Cooper led av akutte og alvorlige magekramper og diaré, noe som forårsaket hans død. Susan Cooper fikk akutt nyresvikt.

Parets datter som var med foreldrene kvelden før de døde, sa at de brukte parfyme for å dekke over en merkelig lukt i rommet.

Reiseselskapet Thomas Cook gjennomførte i forrige uke en omfattende granskning av maten og hygiende-standarden ved badehotellet.

Flere av funnene var svært foruroliggende.

Undersøkelsene avdekket høye nivåer av E. coli-bakterier og stafylokokker. Sistnevnte kan føre til hudsykdommer, men kan også forårsake blodforgiftning som kan være dødelig.

E. coli-bakterier finnes naturlig i tarmen, men kan føre til voldsomme sykdomsutbrudd i form av diaré og oppkast. De kan i sjeldne tilfeller også være dødelig.

Forferdelige forhold

Gjester ved hotellet har fortalt om grusomme forhold ved hotellet i den aktuelle perioden. Noen gjester ble så dårlige at de ufrivillig gjorde fra seg mens de var i bassenget.

Det har også kommet påstander om at det ble servert delvis rå kylling, samt drikke fra skitne glass.

– Det er sannsynlig at funnet av E. coli og stafylokokker kan forklare sykdomsutbruddene blant våre gjester i denne perioden, noe som viser at det var en riktig avgjørelse å fjerne våre 300 kunder, sa Thomas Cook i en uttalelese tidligere i august.