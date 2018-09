– Dette er den mest avanserte iPhonen vi noen gang har laget

Denne oppdateringen blir tilgjengelig 17. september.

Apple Watch med EKG-måler

De lanserte også deres nyeste versjon av Apple Watch, kalt Apple Watch Series 4.

Skjermene er over 30% større en de tidligere modellene. Høytalerne er redesignet som gir bedre lyd. Mikrofonen er også flyttet for å redusere ekko.

Med en ny 64-bits toskjerms prosesser og en ny GPU på innsiden skal den gå dobbelt så raskt.

Jeff Williams introduserte den nye Apple Watch Series 4. på scenen under Apples lansering. Foto: Marcio Jose Sanchez/ NTB scanpix

Det ble også kjent at Apple Watch nå kan detektere fall. Dersom den registrerer at du har falt, og merker at du ikke har beveget deg det siste minuttet, vil den automatisk ringe nødetaten.

Også tre nye hjertefunksjoner ble lansert. Du får en varsling dersom pulsen er for lav, kan den også registrere dersom hjerterytmen til brukeren er urytmisk.

I tillegg til dette er EKG, en elektrisk hjertesensor, blitt installert. Ved hjelp av elektroder på baksiden kan denne hjelpe deg å ta elektrokardiogram. Denne EKG-måleren har blitt godkjent av helsemyndighetene i USA. Om denne funksjonen er godkjent i Norge er fortsatt usikkert. Funksjonene med EKG-måling og uregelmessig hjerterytme vil for øyeblikket bare bli lansert i USA.

Fra fredag 14. september kan Apple Watch Series 4 (GPS) bestilles i 26 land og områder, deriblant Norge. Apple Watch Series 4 (GPS+ Cellular) kan bestilles i 16 land og områder fra samme dato, men denne kan ikke bestilles til Norge. Begge modellene kommer i butikkene fra fredag 21. september.

– Ikke overbevist​

Daglig leder i Coxit, Magnus Brøyn, syns ikke lanseringen inneholdt noen store overraskelser.

– Det var veldig som forventet. Tre telefoner ble lasert og det kom en megavariant av iPhone X. Denne vil bli dyrere enn den største iPhone X vi har i dag, forteller Brøyn til TV 2 etter lanseringen.

Hans synes at kameraets nye funksjoner er spennende, og at fotolinsen til Xr ikke er til å kimse av. Han er også godt fornøyd med deres nye funksjon med å justere dybdeskarpheten etter at bildet er tatt.

Ettersom konkurrenter som Huawei og Samsung lanserer flere mobiler i året, er han usikker på om disse oppgraderingene holder mål i lengden.

Magnus Brøyn synes lanseringen var som forventet. Foto: Privat

– Kamera har blitt veldig viktig, og vi har beveget oss inn i en æra der innmaten til mobilen er av høy betydning for kunden. Gi og med at denne iPhonen skal vare i ett år, er jeg usikker hvorvidt dette kameraet kommer til å holde seg i toppen. De lover at kameraet kan fange opp 50 muskler i ansiktet. De fikk ikke meg til å smile med alle 50. Jeg er ikke helt overbevist, sier han.

De nye iPhonene skal være vanntette. Derimot advarer Brøyn folk mot å prøve ut denne funksjonen.

– Enkelte tror at de nå kan bade med mobilen og ta bilder med den under vann. Det vil jeg ikke anbefale. En liten usynlig skade på mobilen gjør at vanntettheten ikke lenger eksisterer, forteller han.

Brøyn synes det er synd at Apple ikke lanserte flere produkter. Ifølge han har de lovet å omtale flere produkter som ikke ble nevnt.

– Apple er veldig flinke til å fortelle det de vil forrtelle om, og utelukker det de har sagt de vil fortelle om. Blant annet skulle jeg ønske de hadde omtalt trådløs lading, hurtiglading, Apple TV og headset.

Ifølge Brøyn pleier Apple å ha nye lanseringer i oktober. Han tror og håper at disse produktene vil bli tatt opp da.