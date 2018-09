Italias omstridte angriper Mario Balotelli er i hardt vær igjen.

Nice-spissen ble nylig heftig kritisert etter Nations League-åpningen mot Polen. Noen dager senere var han ute av landslagstroppen til møtet mot Portugal.

– Mario må spille, han er en erfaren spiller på den internasjonale scenen. Men formen hans er en utfordring. Det er kun behov for den beste formen, begrunnet Italias landslagssjef Roberto Mancini vrakingen med til Rai Sport.

Nå kommer den franske avisen L’Equipe med nye avsløringer som underbygger påstandene fra Mancini om at Balotelli ikke akkurat har kampvekten inne.

Den tidligere Manchester City -og Liverpool-spissen veide 100 kilo da han ankom sesongoppkjøringen med Nice 17. juli. Det er 12 kilo mer enn det han oppga til klubben før han skulle veies. Italieneren opplyste nemlig til klubben at han veide 88 kilo.

– Han var ikke i god form. Det var ikke bare de 100 kiloene klubbledelsen reagerte på, det var det at han ikke følte seg forpliktet. Han var tilstede på treningene uten å være tilstede mentalt, for han visste at han var suspendert i de tre første kampene i Ligue 1, opplyser en klubbansatt i Nice til den franske avisen.

Kritikken har haglet mot Balotelli den siste tiden, spesielt etter den svake innsatsen i landslagstrøyen.

Kritikken hagler

Trenerlegenden Arrigo Sacchi mener Balotelli mangler intelligens på banen.

– Jeg må si at det er en lagsport. Du trenger bare noen få ideer i fotball, men de må være tydelige. Fotball handler om det kollektive, og intelligens teller mer enn beina. Så først og fremst ville jeg valgt spillere med intelligens. Du trenger spillere som er generøse, lidenskapelige og profesjonelle, sier Sacchi ifølge Football Italia til Radio Deejay.

– Alle har en bil, men du trenger drivstoff for å få den til å bevege seg, og i fotball er drivstoffet intelligens, lidenskap og profesjonalitet. La oss si at konseptet med lagånd er en fin start for å gjøre deg til en verdig person. Når Balotelli går rundt for seg selv og ikke en gang prøver å holde seg til planen, hva skal du si til ham?

– 15 kilo overvektig

Den tidligere Roma- og Juventus-spilleren Zibi Boniek, som nå er president i det polske fotballforbundet, gikk enda lenger. Han mener at det er Balotellis egen feil at formen ikke er på et respektabelt nivå.

– Jeg ville ikke sendt en spiller som er 15 kilo overvektig på banen. Jeg snakket med Sacchi rett etter kampen, og vi understreket det faktum at spillerne ikke var forberedt på kampen, sier Boniek.