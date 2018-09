Henry og Hegerberg kunne juble for seier mot Avaldsnes

Avaldsnes – Lyon 0-2:

Ada Hegerberg har grunn til å være fornøyd med både egen innsats og resultatet etter 2-0-seieren mot Avaldsnes i Champions League onsdag.

– Vi har to gode mål med oss. Det var lite rom og det er noe vi er nødt jobbe enda mer med. Vi visste at det kom til å bli et veldig kompakt forsvar vi møtte, sier Hegerberg til TV 2 Sporten etter kampen.

Hegerberg, som forrige sesong satte ny mesterligarekord med 15 scoringer på Lyons vei til tittelen, kom til en håndfull sjanser, men fikk ikke ballen i mål.

– Det var fint at vi scoret to mål før returkampen. Men vi må jobbe med å bryte ned slike forsvar, fortsetter hun.

– Lå Avaldsnes uvanlig dypt?

– Det varierer, noen ligger med i forsvar eller fem-fem på midten og i forsvar. Jeg tenker at det noe vi kan utvikle i spillet vår, uansett kampsituasjon. Jeg er absolutt fornøyd med resultatet. Men vi slet med å få den siste pasningen gjennom, svarer hun.

Lyon-stjernen likte å være tilbake i Norge for å spille kamp.

– Det var kjekt å møte et norsk publikum igjen. Akkurat som sist vi spilte her var det en god ramme rundt kampen. Publikum fikk vist frem stemning, og det var artig for meg å møte yngre fans, mener Hegerberg.

Lyon-stjernen hadde på forhånd gjort det klart at hun ikke ville snakke om bråket som har oppstått etter at hun valgte å si nei til videre landslagsspill. Det gjentok hun overfor TV 2 Sporten etter kampslutt.

I Avaldsnes-leiren var de brukbart fornøyd, til tross for tapet.

– Det er alltid kjekt å spille mot de beste i verden. Jeg slapp inn to mål, og det er jeg ikke fornøyd med. Men laget stod på og jobbet knallhardt, og derfor ble det bare 2-0-tap, sa Avaldsnes-keeper Line Geltzer Johansen til TV 2.

Måtte vente på scoringen

Lyon kjørte over Avaldsnes i hele første omgang, men klarte ikke å score.

Etter 50 minutter kom scoringen gjestene hadde ventet på. Amandine Henry headet inn ledelse etter corner på vakkert vis.

Kvarteret før slutt doblet Lyons toppscorer Amel Majri ledelsen da hun dukket opp i feltet og lirket ballen i lengste hjørnet.

Ada Stolsmo Hegerberg og den tredobbelte Champions League-vinneren tok dermed seieren 2-0 på Haugesund Stadion akkurat som de ville.