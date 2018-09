Etter flere uker med diskusjoner har nå Barcelona-spillerne blitt enige.

Barcelona-talsmann Josep Vives bekrefter onsdag at førstelagsspillerne i klubben i prinsippet har blitt enige om å spille La Liga-kampen mot Girona i USA.

Kampen, som etter planen planen skulle ha blitt spilt på Gironas Montilivi stadium i runde 21, vil nå bli spilt i Miami dersom Det spanske fotballforbund får den nødvendige autorisasjonen, skriver AS.

– Spillerne forstod det

– Jeg tror spillerne skjønner hva som er Barcelonas synspunkter på dette. De forstår at det er nødvendig for Barcelona og La Liga. Idag spiller vi ikke bare på Camp Nou, vi spiller på den globale scenen, sier Barcelona-talsmann Josep Vives.

– Etter at vi satt oss ned med spillerne og forklarte alle detaljene, er vi nå passert det punktet der spillerne ikke ønsket å spille i USA, fortsetter han.

Barcelonas talsperson understreker at det gjenstår en del hinder før La Liga-kampen i USA får endelig grønt lys.

– Vi er optimistiske, men hvordan dette vil ende til slutt, er en annen sak, konkuderer han.

Må godkjennes av UEFA

For at kampen skal kunne flyttes må dette godkjennes av Spanias fotballforbund (RFEF), Det amerikanske fotballforbundet, UEFA og Concacaf.

Nylig bekreftet La Liga at det årlig skal spilles én seriekamp på andre siden av Atlanteren. Dette som en del av en ny 15-årsavtale mellom den spanske toppdivisjonen og det amerikanske medieselskapet Relevent.

– Klubben har skrevet et brev signert av Barcelonas president Josep Maria Bartomeu, Gironas president Delfí Geli og Javier Tebas, sier Barcelonas talsmann.

Dersom alt går i orden vil kampen mellom de to klubbene, der Girona har «hjemmekamp», bli spilt på Miamis Hard Rock Stadium 26. januar,

– Vi har sagt at vi ønsker å spille i USA, men vi ønsker å få forsikringer på at kampen blir spilt under den riktige atmosfæren og harmoni, påpeker Vivas.