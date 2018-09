Ulykken skjedde i Langåkerkrysset på E18 mellom Sandefjord og Larvik onsdag ettermiddag.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Espen Reite, sier til TV 2 at veien er delvis stengt som følger av ulykken.

– Tre personer er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er fortsatt uklart, sier han.

Et felt E18 nordgående, Langåker er nå åpnet. Det er nedsatt hastighet 50 km/t. Berging pågår fortsatt. https://t.co/XIdMx9ICk8 — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) September 12, 2018

Campingvogna fikk store materielle skader i ulykken, og det fører til krevende trafikale forhold.

– Vi har ikke noe nøyaktig tidspunkt for når veien vil bli helt åpnet igjen, sier operasjonslederen.

Like etter klokken 16.30 skriver politiet på Twitter at et felt nordgående på E18 er åpnet.

– Hastigheten er satt ned til 50 kilometer i timen. Berging pågår fortsatt, skriver politiet videre.



Det meldes om lange køer på E18.