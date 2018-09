Ett grep gjorde at pasientene til legen Ole halverte medisinbruken

– Hvis jeg sier at jeg har en pille som gir et lenger og bedre liv helt gratis og uten bivirkninger, så ville jo alle ha den. Men saken er jo at den finnes jo, men det er ikke en pille, sier fastlegen.

Hjelle sier den magiske kuren rett og slett er å være i regelmessig fysisk aktivitet, nok til at man blir litt andpusten og svett.

75 prosent inaktive

– Til tross for at vi vet veldig godt hvor viktig det er å være i fysisk aktivitet, så velger 70-75 prosent av den norske befolkning å ikke gjøre noe med det.

Ole Petter Hjelle sier andelen gjelder enten de som er helt inaktive eller ikke aktive nok til å få en helsegevinst.

Viser til evolusjonen

– Våre første forfedre var fysisk aktive hver dag fordi de måtte. Men da de var ferdig med skaffe mat på bordet og flykte fra fiender, så dro de ikke ut og løp intervaller. De hvilte for å spare kalorier og unngå å gå ned i vekt.

Hvis kvinner går ned i vekt kan de miste eggløsning, noe som gjør at man mister evnen til å reprodusere.

– Da ville det bli «game over» for evolusjonen, sier Hjelle.

Hjernen er lat

Han sier det i dagens samfunn ikke lenger er nødvendig å bevege seg.

– Nå har den eneste naturlige fienden vår blitt kjøleskapet og den behøver vi ikke løpe fra.

Hjelle sier hjernen vår fortsatt er lat fordi den har ikke blitt nevneverdig oppdatert på titusenvis av år.

– Når du kommer hjem fra jobb og vurderer om du skal dra og trene, så har du en hjerne som maner til latskap og trekker deg tilbake i sofaen, forteller fastlegen.

TRENER MED PASIENTENE: Fastlege Ole Petter Hjelle har redusert halvparten av medisinbruken til pasientene sine ved å trene med de tre ganger i uka.

Hjelle sier hjernen er det organet som påvirkes mest av trening, selv om resten av kroppen også får mange fordeler av fysisk aktivitet.

Nå har han skrevet boken «Sterk hjerne med aktiv kropp» om effekten det har på hjernen.

– Så og si alle hjernes funksjoner styrkes når man er i regelmessig fysisk aktivitet. Alt fra hukommelse, oppmerksomhet, humør og stemningsleie, og risiko for depresjon og demens blir betydelig redusert, sier han.

Trening som behandling

Ole Petter Hjelle jobber som fastlege og bruker trening som behandling for mange av pasientene.

– Selv om min jobb er å fortelle pasientene å være i fysisk form, så er det noe de vet fra før og er lei av å bli fortalt.

Han sier det mange trenger er hjelp til å komme i gang. I 2014 begynte han sammen med to kollegaer å trene sammen med pasientene tre ganger i uka.

– Pasientene forteller at de har det mye bedre. Bedre livskvalitet, bedre fysisk og psykisk helse, sier Hjelle.