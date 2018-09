Dårlig nytt for Listhaug

Arbeiderpartiets største problem i innvandringsdebatten - og hovedkonkurrent Frps største fordel – er at partiet fremstår dypt splittet og spriker i asylpolitikken.

Frp ser på Ap som sin hovedmotstander i innvandringspolitikken. Etter asylforliket i Stortinget høsten 2015 fryktet Frps strateger at forskjellene i innvandringspolitikken skulle viskes ut, særlig forskjellene mellom Ap og Frp. De har alt å tjene på at Arbeiderpartiet fremstår splittet, og har fått god hjelp av Ap-ledelsen. Jonas Gahr Støre har slitt med å kommunisere hva partiet egentlig mener. Frp, anført av Sylvi Listhaug, har begjærlig og fullt forståelig angrepet Ap på dette punktet, hamret løs på et vinglende parti.

Velgerne liker ikke usikkerhet, vi liker trygghet og forutsigbarhet. Det gjelder på en rekke politikkområder, blant annet kriminalitet, arbeidsliv og ikke minst innvandring. Vi så det tydelig høsten 2015. Følelsen av ikke å ha kontroll på grensene, førte til at det mest innvandringskritiske partiet doblet oppslutningen sin den høsten. Frp gikk fra 9 til 18 prosent på målingene i løpet av noen uker.

Anført av Sylvi Listhaug, har Frp siden den gang bygget mye av sin innvandringsretorikk på at Ap og partileder Jonas Gahr Støre spriker i alle retninger i innvandringspolitikken. Omkvedet har vært at man vet ikke hva Ap mener i morgen. Det bekymringsfulle, for Aps del, er at kritikken har vært reell. Under Jonas Gahr Støres ledelse har partiet sendt høyst ulike signaler om hva de mener i innvandringspolitikken.

Vi har sett det i Sverige også. Da Sverigedemokratene nådde en topp på meningsmålingene i mai i år, kranglet de svenske sosialdemokratene seg imellom om nettopp asylpolitikken.

Aps mye omtalte migrasjonsutvalg la tirsdag frem sitt forslag til ny innvandringspolitikk. Utvalget har bestått av politikere fra helt ulike fløyer og fylker i partiet. Oppgaven var krevende. De skal lage en ny politikk som imøtegår de enorme utfordringene som Norge og Europa har i flyktninge- og asylpolitikken. Og et tilnærmet samlet Ap må kunne stille seg bak den.

Utvalget vil revolusjonere norsk asyl- og flyktningpolitikk, hvis de lykkes: