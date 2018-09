Lørdag klokken 18.30: Se Watford – Manchester United

England ble kjørt over av Sveits i første omgang, men etter pause sørget Marcus Rashford for 1-0-seier i tirsdagens treningskamp. Rashfords scoring sikret England seieren etter tre strake tap.

20-åringen ble hyllet i engelske aviser etter sin matchvinner-scoring, men ekspertene er bekymret for den manglende spilletiden Rashford opplever på klubblaget Manchester United.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher mener Rashford bør forlate Manchester United og gå til en klubb hvor han får fast spilletid.

– Problemet til Rashford, og andre unge spisser i andre store klubber, er at det vanskelig å kjempe seg til en plass i angrepet. Jeg kan ikke se at Rashford tar plassen fra Lukaku i Manchester United, sier han.

KLAR TALE: Jamie Carragher mener Marcus Rashford bør forlate Manchester United. Foto: Paul Ellis

– Husk at da Lukaku var i Chelsea så måtte han gå til Everton. Det endte med at han ble toppscorer i Everton i en sesong, og deretter gikk han til Manchester United, poengterer han.

På spørsmål om Carragher mener Rashford bør forlate Old Trafford, er svaret fra eksperten klart.

– Ja, jeg mener det det, slår han fast

Carragher foreslår Everton som en mulig destinasjon også for Rashford.

– Everton er en klubb like under topp seks-lagene, som du vet at du får spilletid i hver uke, som Lukaku gjorde. Du vet at den sentrale spissrollen er din, sier han.

TV 2-ekspert: – Bør ha is i magen

TV 2-ekspert Petter Myhre skjønner at klubbfremtiden til Rashford diskuteres på balløya.

– Jeg tok opp denne problemstillingen før sesongen. Det er noe med det at hvis du skal bryte gjennom som toppspiss, så trenger du bra med matching. Rashford fikk jo bra med matching forrige sesong, men ikke nødvendigvis i den posisjonen han er best, nemlig som midtspiss, sier Myhre til TV 2.

Og fortsetter:

– Rashford vet at det blir vrient å ta plassen som midtspiss i Manchester United så lenge Lukaku er der. Samtidig er det noe med at Rashford bare er 20 år gammel, og har fortsatt mye å lære. Så det er ikke noen krise at han ikke spiller fast for Manchester United denne sesongen her, konstaterer han.