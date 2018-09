Det bekrefter politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby overfor TV 2.

Onsdag 18. juli rykket brannvesenet ut til det de trodde var en skogbrann i Maridalen i Oslo.

Brannen viste seg å stamme fra et utbrent lik, og politiet iverksatte full drapsetterforskning.

Like i nærheten ble en 55 år gammel mann pågrepet. Mannen, som tidligere het Johnny Olsen, har i mange år tilhørt nazimiljøet gjennom gruppen «Norges Germanske Armé».

Han var en av tre personer som begikk de såkalte «Hadelandsdrapene» i 1981, der to menn ble drept med maskinpistol og håndvåpen. De ble til sammen skutt 29 ganger.

Slippes ut

19. juli ble Olsen varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud. I én uke ble han holdt i full isolasjon. Han ble først siktet for likskjending før siktelsen ble utvidet til å gjelde drap.

Senere har politiet frafalt drapssiktelsen, men de mener at han satte fyr på den avdøde kroppen i Maridalen. De mener at det ikke ligger noe kriminelt bak mannens dødsfall.

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby. (Foto: NTB Scanpix)

Etter planen skulle 55-åringen varetektsfengsles med fire nye uker torsdag, men nå har påtalemyndigheten bestemt seg for ikke å begjære ham fengslet på nytt.

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby sier at politiet ikke har lyktes med å avdekke et klart motiv for likskjendingen. De har en formening om hvor lenge liket har ligget i skogen før det ble påtent, men ønsker ikke si noe mer enn det.

Kan ha fått panikk

TV 2 er kjent med at politiet har jobbet med flere ulike teorier for å underbygge hvorfor de mener at Olsen tente på liket. En teori er at siktede kan ha fått panikk.

Ettersom han har en lang straffehistorikk, kan Olsen ha fryktet å bli koblet saken ettersom avdøde og siktede bodde like ved hverandre i skogen i Maridalen. Det kan ha fått ham til å tenne på liket, opplyser kilder til TV 2.

Det var høy skogbrannfare i denne perioden, og ettersom brannen skjedde midt på lyse dagen, ble den fort oppdaget. Det er foreløpig uklart om det ble brukt brennbare væsker.

Obduksjonsrapporten, som trolig vil fastslå dødsårsaken, er ventet i oktober. Politiet er imidlertid tydelige på at de ikke jakter noen drapsmann. De mener altså at det ikke ligger noe kriminelt bak dødsfallet.

Olsens advokat, Jacob Ringsrød, har vært i Ullersmo fengsel og meddelt nyheten om løslatelsen med sin klient.

– Han er sliten, men glad som en lerke, sier Ringsrød til TV 2.

55-åringen nekter straffskyld for likskjending.