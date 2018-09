Per-Erik Schulze satt bak disken i resepsjonen i Naturvernforbundets lokaler i Kragerø, da han hørte noe tusle forbi ham.

Han lente seg over skranken og fikk seg en skikkelig overraskelse.

– Der spaserte noe så sjeldent som en spurvehauk, sier marinbiolog Schulze til TV 2.

Han var redd ingen ville tro ham om det spesielle besøket. Han var derfor kjapp med å fiske frem mobilen og filme den vakre rovfuglen.

Det var Kragerø Blad Vestmar som først omtalte saken.

Sky rovfugl

Schulze så for seg at spurvehauken, som vanligvis er kjent for å være svært sky, ville bli stresset og fly avgårde.

Men neida.

– Den spaserte med bestemte skritt forbi meg, videre innover gangen og stanset ved en bokhylle, sier Schulze og rister på hodet.

I og med at rovfuglen hadde god tid, fikk han god tid til å både filme og studere den.

Spurvehauk En rovfugl i haukefamilien.

Den minste haukefuglen som finnes i Norge.

Har et vingespenn på mellom 60 og 80 centimeter.

Er spesialisert til å jakte på småfugler. Kilde: Wikipedia

– Den var så pen! Jeg ble helt forelsket. Det er ganske så spesielt å få nærkontakt med villdyr på sitt eget kontor, sier han oppglødd.

Morsomt

Marinbiologen fant ut at han trengte hjelp med rovfuglen, og ringte en brannmann med fuglekompetanse.

– Det er jo brannvesenet man ringer når katter sitter fast i et tre. Så jeg følte det var rette stedet å henvende meg, sier han og ler.

Sammen med brannmannen fant de ut at spurvehauken trolig har flydd på noe og fått seg en hjernerystelse, da rovfuglen virket noe omtåket.

FRI SOM FUGLEN: Brannmann Per Ole Halvorsen slipper spurvehauken fri.

Naturvernforbundet er vant til å oppsøke fugler og annet dyreliv i naturen, men det er sjelden dyrene kommer frivillig til dem.

– Det er jo morsomt. Dette er det eneste stedet som er helt naturvennlig i Kragerø, og så velger spurvehauken å gå gjennom akkurat vår dør.

Naturvernforbundet holder til på bakkeplan midt i Kragerø. Og det hender at noen spurver kommer innom dem. Men spurvehauk er første gangen de har hatt besøk av.

– Først spurv og deretter spurvehauk. Jeg er spent på hva det neste blir, sier Schulze med et smil.