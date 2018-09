EU vedtok omstridt direktiv om opphavsrett

Direktivet om opphavsrett ble vedtatt i plenum i EU-parlamentet onsdag, etter først å ha blitt utsatt i juli.

Direktivet er i utgangspunktet ment å sikre at de som står bak verkene, faktisk får betalt når fotografier, videoer, musikk og tekst som er beskyttet av opphavsretten, deles på nettet.

Frykter sensur

Men teknologibransjen har advart mot at de nye reglene kan føre til massiv sensur.

– Dette vedtaket innebærer døden for internett som vi kjenner det i dag, tvitrer Fredrick Federley som sitter i EU-parlamentet for det svenske Centerpartiet.

– Gikk til helvete i avstemmingen om copyright. Også det som kalles lenkeskatt og opplastningsfilter gikk gjennom, tvitrer Christofer Fjellner, som representerer de svenske Moderaterna i EU-parlamentet.

– En virkelig dårlig dag for internett. Opphavsrettslobbyen vant dette slaget, tvitrer Max Andersson fra det svenske Miljöpartiet.

Disse punktene skapte strid: Artikkel 11: Inneholder bestemmelser om nye eneretter for utgivere av nyhetspublikasjoner. En rekke akademikere, blant annet syv norske, har signert et opprom der de advarer mot at reglene vil være skadelige. Ifølge BBC er målet med artikkelen å hindre at tjenester som Google og Facebook bruker materialet til nyhetsprodusenter uten å betale for det. Artikkel 13: Pålegger tilbydere av informasjonssamfunnstjenester som lagrer og gir tilgang til store mengder brukeropplastet verk og arbeider å samarbeide med rettighetshaverne for å hindre ulovlig bruk. Tilbyderne pålegges også visse informasjonsplikter, samt at det innføres klageprosedyrer. Kilde: regjeringen.no

Musikkgiganter for

Blant forkjemperne for direktivet er musikkstorheter som Paul McCartney og David Guetta, som mener at de nye reglene vil gagne musikeres muligheter til å tjene på at musikken deres blir spilt på tjenester som Yotube.

Den norske musikkorganisasjonen Tono er kjempefornøyd med dagens resultat.

– Det er det beste musikkskaperne kunne ha håpet på. Det er en full seier som innebærer at de store techselskapene, som har betydelige inntekter fra musikk på deres plattformer, vil måtte dele av inntektene med de som har skapt musikken. Det er en historisk dag, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen.

Han tror at direktivet ikke vil ha store konsekvenser for forbrukerne, og at musikk fortsatt vil kunne lastes opp og brukes på brukergenererte plattformer, men at de som har laget musikken nå vil få inntekter av det.

Feilet i Tyskland

En av de omstridte punktene i direktivet skal sørge for at nettgiganter som Google må betale mediehus og aviser for å lenke til nyheter. Det er prøvd i Tyskland i 2012, uten hell, ifølge Torger Kielland, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

I MOT: Torger Kielland ved Universitetet i Bergen var blant akademikerne som signerte et opprop mot EUs nye direktiv. FOTO. UiB

Han er en av syv norske akademikere som signerte et internasjonalt opprop som advarte mot deler av direktivet.

– I Tyskland førte det i praksis til at Google sluttet å liste nettstedene da de krevde betaling, sier han.

– Jeg er i tvil om i hvilken grad store aktører som Google og Facebook vil være villig til å betale for publisering av «snippets». Slik jeg ser det vil disse aktørene ha en ganske god forhandlingsposisjon overfor media som publiserer på nett, fordi disse er svært interessert i den eksponeringen blant annet Google og Facebook gir dem, følger han opp.