– Måtte trygle mor og bestemor om penger for å få beholde fingeren

En 24 år gammel mann er tiltalt for ran, kidnapping og trusler. Tirsdag møtte han i Øvre Romerike tingrett.

På senvinteren i fjor ble et parti med amfetamin verdt 180.000 kroner beslaglagt. En mann i 20-årene ble stående ansvarlig for gjelden.

24-åringen, som nå er tiltalt, skal ved to anledninger ha kidnappet gjeldsofferet.

12. april skal offeret i timesvis ha blitt kjørt rundt i sin egen bil på østlandsområdet. Underveis på kjøreturen skal han ha blitt slått, truet med tortur og det skal ha blitt fremsatt trusler.

På et tidspunkt endte kjøreturen på en butikk på Bjerke i Oslo. Der ble offeret i 20-årene tvunget til å ta ut 25.000 kroner. Men det gjensto mye før gjelden på 180.000 kroner var innfridd.

Dro hjem til offerets mor

Fem dager etter bilturen på Østlandet, ble mannen i 20-årene på nytt kidnappet av 24-åringen, mener påtalemyndigheten. Offeret skal ha blitt hentet i en leilighet i Hedmark. Han var ruset da han ble kjørt sørover i en bil.

Første stopp på turen var hjemme hos offerets mor på Romerike. Der var offerets mor hjemme. Hun fikk vite at sønnen skyldte 98.000. Moren skal senere ha fått beskjed om at pengene måtte betales innen klokken tolv neste dag. Hvis ikke kunne konsekvensene blir store. Det skal ha blitt truet med å skjære av sønnens kroppsdeler.

– Først fikk jeg vite at han skyldte 98.000 kroner, og så ble han tatt med igjen. Det var helt grusomt, fortalte offerets mor da hun vitnet i retten onsdag.

Ferden gikk videre til den tiltalte 24-åringens bolig, som ligger et annet sted på Romerike.

Kuttet i fingeren

Gjeldsofferet skal ha blitt holdt fanget gjennom natten mens 24-åringen presset ham til å skaffe pengene. Offeret kontaktet moren sin en rekke ganger og tryglet henne om å ta opp et lån for å betale ham ut av situasjonen. Det gikk hun med på.

Men da oppsto et nytt problem: Det tok tid å få lånet innvilget.

Mens moren ventet på at bankens behandling, ble sønnen fortsatt holdt i fangenskap. Etter hvert som timene gikk, ble situasjonen mer og mer desperat.

I retten fortalte offeret at han gjentatte ganger ringte til moren sin. Han skrek og tryglet om å få pengene. Ved en eller flere anledninger skal gjerningsmannen ha holdt en kniv over offerets finger. Politiets bilder, som politiet har fått tilgang til, viser at gjeldsofferet kan ha blitt kuttet i fingeren.

Trusselen fra 24-åringen skal ha vært tydelig: Hvis ikke pengene kommer, mister du fingeren din.