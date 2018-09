Å komme med ny elbil i det norske markedet akkurat nå er som en Lotto-gevinst for både importør og forhandlere.

Her kan de få salgstall de aldri ville vært i nærheten av, hvis bilen i stedet hadde gått på bensin eller diesel.

Det kanskje fremste eksempelet på det er en bil som i løpet av veldig kort tid skal rulle ut til de første kundene. Vi snakker om Jaguar I-Pace. En modell som egenhendig kommer til å mangedoble Jaguar-salget her hjemme.

For å sette det litt i perspektiv: I fjor solgte Jaguar 299 biler her hjemme. Samlet. Av alle modellene sine. Nå har de passert 2.000 solgte eksemplarer av I-Pace og det skjedde allerede før de første bilene begynte å rulle på norske veier. Det forteller veldig mye om hvilket sug det er etter elbiler her hjemme.

Forhandlerne har hatt demobiler en stund allerede, denne uken frigjorde importøren også sine pressebiler for første gang.

Hva er nytt?

Vi har hatt noen dager bak rattet i First Edition-utgaven. Dette er en versjon med søkke og snøre av utstyr. Prislappen er dermed også et godt stykke opp i forhold til startpris på I-Pace som ligger på taktiske 599.000 kroner.

First Edition er topputgave i starten.

Rekkevidden er imidlertid lik på alle utgaver, 470 kilometer etter den nye og strengere målemetoden kalt WLTP. Her er det utstyr og luksus du betaler ekstra for.

Det er vanskelig å finne noe som helst vi savner på First Edition-utgaven. Interiøret er lekkert og kvalitetsfølelsen helt som den bør være på en Jaguar. Her legger Jaguar seg godt over det som i praksis er de eneste konkurrentene i starten, Tesla Model S og Model X.

Jaguar har en annen knalltøff SUV, les mer her:

Designet er særpreget, den korte og litt butte fronten skiller seg virkelig ut. I praksis ser bilen mindre ut enn den egentlig er.

Hva er styrker og svakheter her?

Vi har testet I-Pace noen ganger allerede. Først en kamuflert utgave på et islagt vann langt nord i Sverige, deretter produksjonsklar bil på Algarvekysten i Portugal.

Men hullete norsk landevei og piggslitt asfalt har vi ikke fått prøve den på, før nå.

Ikke helt uventet takler den disse utfordringene på et veldig bra måte. I-Pace har et avansert og påkostet understell som virkelig underbygger følelsen av luksusbil. Det er en imponerende balanse i I-Pace, der den tunge batteripakken som er plassert nede i bilen bidrar til sporty og overraskende lettbeinte kjøreegenskaper. Samtidig er den svært komfortabel. Understellet kombinert med et voldsomt kraftoverskudd gjør svingete norske landeveier til en lek.

SUV-favoritter kommer som elbiler

Hva koster den?

829.900 kroner er startpris på First Edition-utgaven. Da har du en bil som inneholder alt du trenger av utstyr, og som nok også vil være svært attraktiv i bruktmarkedet når den tiden kommer.

Jaguar tilbyr I-Pace i fire forskjellige utgaver. Det starter med "S", fortsetter med "SE" og "HSE" – og altså med First Edition på toppen.

Lekkert og gjennomført interiør. I-Pace har to separate skjermer i midtkonsollen, størrelsesmessig har de ikke gjort noe forsøk på å ta opp kampen mot Tesla.

Hvem er konkurrentene?

Når vi legger kombinasjonen størrelse og rekkevidde til grunn, har denne bilen fra starten av to rivaler, begge fra Tesla. Model S og Model X har så langt vært uten konkurrenter, nå er det altså slutt på det.

Helt på slutten av året kommer Audi e-tron, og i 2019 er det klart for Mercedes EQC. Det er helt klart biler som blir direkte konkurrenter mot I-Pace.

Denne er fra samme konsern og har akkurat blitt ladbar

Vil naboen bli imponert?

Noe av det interessante med å teste nye biler er å holde litt øye med om de vekker oppsikt eller ikke. Det sier ofte mye om både design og standing – og gir en indikator på hvordan de vil treffe markedet.

I-Pace står mer ut i rødt, enn i testbilens ganske diskrete farge.

Hva så med I-Pace i den sammenhengen? Førsteinntrykket er at den faktisk kan virke litt anonym.

Joda, kjennere legger merke til den. Land Rover-eieren som har parkert ved siden av meg i parkeringshuset kommer bort og slår av en prat. Elbilsjåfører i kollektivfeltet titter bort på bilen, men ut over det vekker den ikke så stor oppsikt som vi hadde ventet. Noe må helt klart tilskrives fargen, men neppe alt.

Broom mener:

Jaguar kommer med noe nytt til denne klassen, der kvalitetsfølelse og kjøreegenskaper er de store styrkene til I-Pace.

Der overgår den i praksis begge konkurrentene fra Tesla. Til gjengjeld må Jaguaren se seg slått på plass av begge disse. Bagasjerommet er oppgitt til 656 liter, det er nesten litt vanskelig å skjønne hvordan Jaguar har kommet fram til det tallet. Men tar du ut hattehylla og bruker nakkestøttene i baksetet som "stengsel" kan du laste til taket, og dermed få med mye.

I kupéen er det fin plass til fire voksne, bare bredden bak setter litt begrensninger for å ha med tre i baksetet.

Akselerasjonen er ikke helt på nivå med det aller råeste fra Tesla, men den er rask så det holder. De to elmotorene byr på til sammen 400 hestekrefter. 0-100 km/t går på 4,8 sekunder. Jeg som ikke er spesielt glad i berg-og-dalbaner og heftige karuseller på tivoli, kjenner det godt i mellomgulvet når jeg gir full gass i 50-60 km/t. Kreftene er der momentant og jeg blir banket bakover i setet. Like moro hver gang!

De første ladningene med biler har altså kommet til landet og går straks ut til kundene. De som bestiller nå, må imidlertid belage seg på å vente en god stund. Levering "andre kvartal neste år" heter det offisielt fra Jaguar. Det betyr et sted mellom april og juni 2019. I verste fall en leveringstid på ni måneder, men i elbil-sammenheng er det slett ikke uvanlig.

I-Pace er i praksis utsolgt allerede før den kommer. Bestiller du nå, er det levering andre kvartal 2019 som gjelder.

Mer om I-Pace – les hovedtesten vår her:

JAGUAR i-PACE Modell: HSE First Edition Motor: Elektrisk, to motorer Batteri: 90 kWh ​Effekt: 400 hk / 696 Nm. 0-100 km/t: 4,8 sek. Rekkevidde: 470 kilometer Toppfart: 200 km/t. Lengde/bredde/høyde: 468/189/155 cm. Bagasjerom: 656 liter Vekt: 2.133 kg. Pris: 829.900 kroner

Se video av nye I-Pace under: